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"Как у Стивена Кинга": непроглядный туман из фильмов ужасов накрыл Новосибирск
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"Как у Стивена Кинга": непроглядный туман из фильмов ужасов накрыл НовосибирскРубрика: общество
14.09.2019 09:11
фото ksenyazaozernova и margaritabm12 в Instagram
Пользователей интернета поразил утренний туман; видимость на дорогах достигала максимум 30 метров.
Проснувшись сегодня утром, жители Новосибирска выглянули в окна и не увидели на улице ничего, кроме белой мглы. Водители пришлось вести себя максимально осторожно на дорогах города, чтобы не допустить аварий. Фотографии жуткого густого тумана новосибирцы стали выкладывать в социальные сети.
«С Добрым утром, Новосибирск! Всё в лучших традициях кошмаров Стивена Кинга», — пишут сибиряки в Instagram.
Напомним, 11 сентября в Сибири выпал первый снег.
Никита Минин
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Лента новостей
"Как у Стивена Кинга": непроглядный туман из фильмов ужасов накрыл Новосибирск
Ручную синицу в разноцветных кольцах потеряли и нашли в Новосибирске
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