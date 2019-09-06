"Как у Стивена Кинга": непроглядный туман из фильмов ужасов накрыл Новосибирск

фото ksenyazaozernova и margaritabm12 в Instagram

Пользователей интернета поразил утренний туман; видимость на дорогах достигала максимум 30 метров.

Проснувшись сегодня утром, жители Новосибирска выглянули в окна и не увидели на улице ничего, кроме белой мглы. Водители пришлось вести себя максимально осторожно на дорогах города, чтобы не допустить аварий. Фотографии жуткого густого тумана новосибирцы стали выкладывать в социальные сети.

«С Добрым утром, Новосибирск! Всё в лучших традициях кошмаров Стивена Кинга», — пишут сибиряки в Instagram.

Напомним, 11 сентября в Сибири выпал первый снег.