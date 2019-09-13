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Новосибирец убил бывшую жену и свёл счёты с жизнью

Рубрика: проиcшествия

14.09.2019 23:31

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

21-летняя женщина в 11 сентября 8 утра ушла на работу и домой не вернулась; на следующий день сотрудники полиции обнаружили её тело на съёмной квартире.

Бывшую жену убил новосибирец, а затем свёл счёты с жизнью. 21-летняя женщина весной развелась с мужем. Она вела активную жизнь, работала продавцом, вела инстаграм. Однако, вечером её не дождались дома родные, куда она должна была вернуться после работы.

Как стало известно, женщина позвонила родителям поздно вечером, чтобы предупредить, что задержится, так как должна была пройти собеседование по скайпу. Родственники подняли тревогу. Днём тело женщины обнаружили на съёмной квартире. А незадолго до этого на другой арендованной жилплощади сотрудники полиции нашли тело бывшего мужа.

По одной из версий, мужчина сначала убил бывшую жену, а затем свёл счёты с жизнью. В настоящее время ведётся следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в конце августа в Кемеровской области муж убил жену за неправильное воспитание детей.

Анатолий Якимов

Теги: убийство следствие Новосибирск

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вчера 14:40 Афиша 0 Коммент.

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вчера 14:21 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

Пьяный водитель «Волги» врезался в фуру: два человека погибли

вчера 13:26 Хроника 0 Коммент.

Уникальный центр фехтования откроется в Новосибирске

вчера 12:56 Общество 0 Коммент.

Анастасия Заворотнюк находится в коме из-за отёка мозга

вчера 11:07 Культура 0 Коммент.

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вчера 10:31 Общество 0 Коммент.

Пожилая женщина в леопардовых штанах пропала в Новосибирске

вчера 09:41 Общество 0 Коммент.

Ручную синицу в разноцветных кольцах потеряли и нашли в Новосибирске

вчера 07:53 Общество 0 Коммент.

Фамильное приспособление для зарядки патронов продаёт новосибирец почти за восемь миллионов

вчера 07:21 Общество 0 Коммент.

Ручная енотовидная собака появилась в красноярском зоопарке

13.09.2019 Общество 0 Коммент.

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13.09.2019 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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