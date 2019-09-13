Новосибирец убил бывшую жену и свёл счёты с жизнью

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21-летняя женщина в 11 сентября 8 утра ушла на работу и домой не вернулась; на следующий день сотрудники полиции обнаружили её тело на съёмной квартире.

Бывшую жену убил новосибирец, а затем свёл счёты с жизнью. 21-летняя женщина весной развелась с мужем. Она вела активную жизнь, работала продавцом, вела инстаграм. Однако, вечером её не дождались дома родные, куда она должна была вернуться после работы.

Как стало известно, женщина позвонила родителям поздно вечером, чтобы предупредить, что задержится, так как должна была пройти собеседование по скайпу. Родственники подняли тревогу. Днём тело женщины обнаружили на съёмной квартире. А незадолго до этого на другой арендованной жилплощади сотрудники полиции нашли тело бывшего мужа.

По одной из версий, мужчина сначала убил бывшую жену, а затем свёл счёты с жизнью. В настоящее время ведётся следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в конце августа в Кемеровской области муж убил жену за неправильное воспитание детей.