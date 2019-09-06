Новосибирские школьники будут изучать творчество групп Queen, The Beatles и Nirvana

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Новосибирские школьники будут изучать творчество групп Queen, The Beatles и NirvanaРубрика: общество
14.09.2019 11:57
фото из группы "Queen" в социальной сети "ВКонтакте"
Минкульт подготовил пилотный проект по введению культурных нормативов; ученики будут посещать выставки, спектакли и концерты.
Песни «All you need is love», «Smells like teen spirit» и «Bohemian rhapsody», а также фильмы Стивена Спилберга минкульт РФ включило в «Культурный норматив школьника» для учеников 9-11 классов. Методические рекомендации размещены на сайте ведомства.
По словам экспертов, изучение различных произведений искусства по направлениям «Архитектура», «Музыка», «Кинематограф», «Театр» и «Изобразительное искусство» поможет школьникам развиться духовно и эстетически.
Пилотный проект запустят в Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях.
Напомним, 3 сентября стало известно, что в День знаний школьников поздравили «рюмкой водки».
Никита Минин
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Лента новостей
Более 170 тысяч подписей вынудили купить томограф в больницу Новосибирска
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