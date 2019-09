Новосибирские школьники будут изучать творчество групп Queen, The Beatles и Nirvana

Рубрика: общество

Минкульт подготовил пилотный проект по введению культурных нормативов; ученики будут посещать выставки, спектакли и концерты.

Песни «All you need is love», «Smells like teen spirit» и «Bohemian rhapsody», а также фильмы Стивена Спилберга минкульт РФ включило в «Культурный норматив школьника» для учеников 9-11 классов. Методические рекомендации размещены на сайте ведомства.

По словам экспертов, изучение различных произведений искусства по направлениям «Архитектура», «Музыка», «Кинематограф», «Театр» и «Изобразительное искусство» поможет школьникам развиться духовно и эстетически.

Пилотный проект запустят в Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях.

