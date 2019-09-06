Опасные пельмени производили в Новосибирской области

фото PIXABAY.COM

Эксперты нашли нарушения в полуфабрикатах производителей из Новосибирской области и Санкт-Петербурга; в них обнаружили бактерии кишечной палочки.

Специалисты Россельхознадзора в рамках внеплановой проверки исследовали пельмени производителей из Новосибирской области и Санкт-Петербурга и выявили нарушения регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции». Об этом сообщает пресс-служба органа.

«По результатам лабораторных испытаний в пробах, отобранных от партии пельменей «Великосочные» производителя «Сибирский гурман – Новосибирск» Новосибирской области и партии пельменей «Цезарь» производителя «Морозко» город Санкт-Петербург, выявлены бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности в 150 раз», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

По словам экспертов, это может быть связано с ненадлежащим уходом за оборудованием или с плохими условиями хранения и перевозки продуктов. Для приостановки продажи пельменей, результаты проверки будут отправлены во все заинтересованные ведомства.

Напомним, в конце августа стало известно, что из-за отравления в ресторанах Сибири госпитализировали 28 человек.