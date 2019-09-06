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Опасные пельмени производили в Новосибирской области

Рубрика: общество

14.09.2019 10:09

фото PIXABAY.COM

Эксперты нашли нарушения в полуфабрикатах производителей из Новосибирской области и Санкт-Петербурга; в них обнаружили бактерии кишечной палочки.

Специалисты Россельхознадзора в рамках внеплановой проверки исследовали пельмени производителей из Новосибирской области и Санкт-Петербурга и выявили нарушения регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции». Об этом сообщает пресс-служба органа.

«По результатам лабораторных испытаний в пробах, отобранных от партии пельменей «Великосочные» производителя «Сибирский гурман – Новосибирск» Новосибирской области и партии пельменей «Цезарь» производителя «Морозко» город Санкт-Петербург, выявлены бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности в 150 раз», — говорится в сообщении Россельхознадзора. 

По словам экспертов, это может быть связано с ненадлежащим уходом за оборудованием или с плохими условиями хранения и перевозки продуктов. Для приостановки продажи пельменей, результаты проверки будут отправлены во все заинтересованные ведомства.

Напомним, в конце августа стало известно, что из-за отравления в ресторанах Сибири госпитализировали 28 человек. 

 

Никита Минин

Теги: продукты Новосибирская область питание

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Новосибирцы спасли детей из горящей свалки в квартире

вчера 21:09 Хроника 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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