Пожилая женщина в леопардовых штанах пропала в Новосибирске

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Пожилая женщина в леопардовых штанах пропала в НовосибирскеРубрика: общество
14.09.2019 09:41
фото из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Пенсионерка ушла из дома 13 сентября и до сих пор не вернулась; она нуждается в медицинской помощи.
Сибирячка Таисия Путята 13 сентября примерно в 15:00 ушла из дома по адресу 8-й магистральный переулок, 20. До сих пор о её местонахождении ничего неизвестно. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
80-летняя жительница Калининского района нуждается в медицинской помощи, поэтому необходимо как можно скорее её отыскать.
Приметы: худощавое телосложение, серые глаза, седые волосы. Рост примерно 160 сантиметров. Одета была в жилет серого цвета, светлю кофту, леопардовые штаны и домашние тапочки.
Если вам вдруг станет известно о том, где женщина может находиться, сообщите по телефонам: 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58.
Напомним, 12 сентября охотник на уток пропал возле курорта в Новосибирской области.
Никита Минин
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