Пожилая женщина в леопардовых штанах пропала в Новосибирске

фото из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Пенсионерка ушла из дома 13 сентября и до сих пор не вернулась; она нуждается в медицинской помощи.

Сибирячка Таисия Путята 13 сентября примерно в 15:00 ушла из дома по адресу 8-й магистральный переулок, 20. До сих пор о её местонахождении ничего неизвестно. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

80-летняя жительница Калининского района нуждается в медицинской помощи, поэтому необходимо как можно скорее её отыскать.

Приметы: худощавое телосложение, серые глаза, седые волосы. Рост примерно 160 сантиметров. Одета была в жилет серого цвета, светлю кофту, леопардовые штаны и домашние тапочки.

Если вам вдруг станет известно о том, где женщина может находиться, сообщите по телефонам: 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58.

Напомним, 12 сентября охотник на уток пропал возле курорта в Новосибирской области.