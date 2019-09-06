Пухлому кемеровскому еноту наняли диетолога

фото профиля "Тот самый енот Тёма" в Instagram

Знаменитому еноту Тёме понадобилась помощь специалиста; сейчас животное весит 16 килограммов.

В Кемерове хозяйка прославившегося на весь интернет Енота Тёмы наняла диетолога для своего питомца. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Тёме 3,5 года, он весит 16 килограммов. По словам владельцев, зверёк просто крупный по своей природе: есть животные с узкой костью, а есть с широкой. Хозяйка также отметила, что енот ползает по полу не из-за лишнего веса, а потому что он так развлекается. Но помощь специалиста всё-таки необходима, чтобы сбросить несколько лишних килограммов к зиме.

Несмотря на небольшую полноту, енот очень игривый и активный: он любит гулять на улице и лазать по деревьям. А еще зверёк просто обожает кататься с детской горки.

Напомним, 5 сентября в сети появилось видео, на котором енотов кормят фруктами в Новосибирском зоопарке.