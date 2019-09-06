Пьяный водитель «Волги» врезался в фуру: два человека погибли

фото пресс-службы Госавтоинспекции Омской области

Автомобиль врезался в большегруз, перевозящий продукты; два человека скончались на месте, ещё трое доставлены в больницу.

В результате ДТП в Крутинском районе Омской области погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла поздно вечером 13 сентября на трассе «Тюмень-Омск». Правоохранительные органы установили, что пьяный автомобилист не справился с управлением и допустил столкновение с фурой марки «Мерседес».

В результате ДТП два пассажира легковушки скончались на месте, водитель и ещё два пассажира доставлены в больницу с различными травмами.

Напомним, 12 сентября два человека погибли в страшном ДТП на Алтае.