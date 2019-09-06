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Пьяный водитель «Волги» врезался в фуру: два человека погибли

Рубрика: проиcшествия

14.09.2019 13:26

фото пресс-службы Госавтоинспекции Омской области

Автомобиль врезался в большегруз, перевозящий продукты; два человека скончались на месте, ещё трое доставлены в больницу. 

В результате ДТП в Крутинском районе Омской области погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. 

Авария произошла поздно вечером 13 сентября на трассе «Тюмень-Омск». Правоохранительные органы установили, что пьяный автомобилист не справился с управлением и допустил столкновение с фурой марки «Мерседес». 

В результате ДТП два пассажира легковушки скончались на месте, водитель и ещё два пассажира доставлены в больницу с различными травмами. 

Напомним, 12 сентября два человека погибли в страшном ДТП на Алтае. 

 

Никита Минин

Теги: ДТП Омская область

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сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Пожилая женщина в леопардовых штанах пропала в Новосибирске

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Ручную синицу в разноцветных кольцах потеряли и нашли в Новосибирске

сегодня 07:53 Общество 0 Коммент.

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Ручная енотовидная собака появилась в красноярском зоопарке

вчера 22:17 Общество 0 Коммент.

Колесо обозрения уберут с набережной в Новосибирске

вчера 21:53 Общество 0 Коммент.

Эвакуировали людей из «Галереи Новосибирск»

вчера 21:32 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли детей из горящей свалки в квартире

вчера 21:09 Хроника 0 Коммент.

Девушка-пассажир лишилась сознания после ДТП в Новосибирске

вчера 20:38 Хроника 0 Коммент.

Охотник на уток пропал возле курорта в Новосибирской области

вчера 20:30 Хроника 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» встретится с «Витязем»

вчера 20:07 0 Коммент.

Травников возглавил высадку 20 тысяч деревьев вместе с «S7» под Новосибирском

вчера 19:49 Общество 0 Коммент.

Вероятный убийца новосибирца Никиты Белянкина вышел на свободу в Армении

вчера 19:42 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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