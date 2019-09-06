«Рака больше нет»: перенёсшую операцию трёхлетнюю Аню готовы выписать из больницы

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Маленькая девочка пережила операцию по удалению опухоли мозга; всю жизнь она будет наблюдаться у онколога.

Трёхлетняя жительница Бердска Аня отправится домой уже на следующей неделе. Об этом сообщает издание «Курьер. Бердск. Среда». По словам мамы девочки, вчера им пришёл ответ от онколога, который советует после выписки со всеми обследованиями приехать к нему на приём.

Как сообщал ранее Сиб.фм, 21 августа в социальных сетях появился пост от мамы Ани, которая попросила помощи в сборе средств на операцию по удалению опухоли мозга у её дочери. За двое суток неравнодушные люди со всей Новосибирской области собрали более 700 тысяч рублей. Операцию провёл 2 сентября нейрохирург Вячеслав Ступак в Новосибирской областной больнице. Через 10 дней стало известно, что у девочки больше нет рака. Однако предугадать, как поведёт себя болезнь в будущем, невозможно, поэтому Ане предстоит еще долгое время наблюдаться у врача-онколога.

Напомним, 17 августа новосибирцы поддержали «добрый» флешмоб, организованный родителями Сони Рыбиной.