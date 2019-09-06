Семь человек погибли в жутком ДТП с пассажирским автобусом

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Семь человек погибли в жутком ДТП с пассажирским автобусомРубрика: проиcшествия
14.09.2019 17:05
фото PIXABAY.COM
Автобус столкнулся с грузовым автомобилем под Ярославлем; пострадал 21 человек.
В Ярославской области в результате ДТП погибло не менее семи человек. Об этом сообщает «ТАСС».
Пресс-служба департамента здравоохранения региона сообщает, что погибло девять человек, тогда как в ГИБДД говорят о семи погибших. На месте происшествия работают семь бригад скорой помощи, часть пациентов уже перевезли в больницу. Среди пострадавших есть один ребёнок.
ДТП произошло по вине водителя грузовика, который выехал на встречку и допустил столкновение с автобусом, в котором находились 30 пассажиров.
Напомним, 13 сентября два человека погибли в ДТП в Омской области.
Никита Минин
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