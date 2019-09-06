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Семь человек погибли в жутком ДТП с пассажирским автобусом

Рубрика: проиcшествия

14.09.2019 17:05

фото PIXABAY.COM

Автобус столкнулся с грузовым автомобилем под Ярославлем; пострадал 21 человек.

В Ярославской области в результате ДТП погибло не менее семи человек. Об этом сообщает «ТАСС».

Пресс-служба департамента здравоохранения региона сообщает, что погибло девять человек, тогда как в ГИБДД говорят о семи погибших. На месте происшествия работают семь бригад скорой помощи, часть пациентов уже перевезли в больницу. Среди пострадавших есть один ребёнок.

ДТП произошло по вине водителя грузовика, который выехал на встречку и допустил столкновение с автобусом, в котором находились 30 пассажиров.

Напомним, 13 сентября два человека погибли в ДТП в Омской области. 

 

Никита Минин

Теги: ДТП ребёнок пострадал

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сегодня 13:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:26 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

Более 170 тысяч подписей вынудили купить томограф в больницу Новосибирска

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Пожилая женщина в леопардовых штанах пропала в Новосибирске

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Ручную синицу в разноцветных кольцах потеряли и нашли в Новосибирске

сегодня 07:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:53 Общество 0 Коммент.

Эвакуировали людей из «Галереи Новосибирск»

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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