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«Сибирь» проиграла «Витязю» по буллитам

Рубрика: общество, спорт

14.09.2019 23:57

Фото с сайта ХК "Сибирь"

Еще один матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился в Подольске; сибиряки проиграли в гостях.

Матч с лидером Западной конференции прошёл динамичнее, чем последняя игра с минским «Динамо». У обеих команд много голевых моментов и нарушений. Новосибирские болельщики создали родную атмосферу на относительно небольшом Подольском стадионе вместимостью 5500 человек.

Счёт в середине первой двадцатиминутки открыли новосибирцы – первую шайбу забросил Дмитрий Саюстов. Это первый гол нападающего «Сибири» в сезоне. Ответить за оставшиеся десять минут «Витязь» не смог – на перерыв команды пошли со счётом 0:1.

Уже на восьмой минуте второго периода хозяева сравняли счёт – забил нападающий Александр Шевченко. Тут же «Сибирь» взяла инициативу в свои руки и оперативно ответила – на 15 минуте Андрей Ермаков. Период вновь закончился преимуществом новосибирского клуба.

В середине третьего периода «Витязь» сравнял счёт благодаря удалению отличившегося в предыдущем периоде сибиряка Ермакова. Ответную шайбу забросил Илья Шинкевич в формате «4 на 4».

После финальной сирены счёт не изменился. Команды сыграли в напряжённом овертайме, в котором также не смогли выяснить отношения. Исход матча решили буллиты – Алексей Красиков пропустил шайбу от уже отличившего Шевченко. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Витязя».

В общей турнирной таблице «Сибирь» сейчас занимает 8 место. На счету команды 7 очков после шести встреч. Из них сибиряки выиграли три игры. Следующие три матча новосибирцы проведут на своём стадионе. «Сибирь» встретится 18 сентября челябинским «Трактором».

Напомним, 13 сентября ХК «Сибирь» выиграл у минского «Динамо».

Эмиль Фукс

Теги: хоккей спорт ХК «Сибирь»

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13.09.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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