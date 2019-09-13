«Сибирь» проиграла «Витязю» по буллитам

Фото с сайта ХК "Сибирь"

Еще один матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился в Подольске; сибиряки проиграли в гостях.

Матч с лидером Западной конференции прошёл динамичнее, чем последняя игра с минским «Динамо». У обеих команд много голевых моментов и нарушений. Новосибирские болельщики создали родную атмосферу на относительно небольшом Подольском стадионе вместимостью 5500 человек.

Счёт в середине первой двадцатиминутки открыли новосибирцы – первую шайбу забросил Дмитрий Саюстов. Это первый гол нападающего «Сибири» в сезоне. Ответить за оставшиеся десять минут «Витязь» не смог – на перерыв команды пошли со счётом 0:1.

Уже на восьмой минуте второго периода хозяева сравняли счёт – забил нападающий Александр Шевченко. Тут же «Сибирь» взяла инициативу в свои руки и оперативно ответила – на 15 минуте Андрей Ермаков. Период вновь закончился преимуществом новосибирского клуба.

В середине третьего периода «Витязь» сравнял счёт благодаря удалению отличившегося в предыдущем периоде сибиряка Ермакова. Ответную шайбу забросил Илья Шинкевич в формате «4 на 4».

После финальной сирены счёт не изменился. Команды сыграли в напряжённом овертайме, в котором также не смогли выяснить отношения. Исход матча решили буллиты – Алексей Красиков пропустил шайбу от уже отличившего Шевченко. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Витязя».

В общей турнирной таблице «Сибирь» сейчас занимает 8 место. На счету команды 7 очков после шести встреч. Из них сибиряки выиграли три игры. Следующие три матча новосибирцы проведут на своём стадионе. «Сибирь» встретится 18 сентября челябинским «Трактором».

Напомним, 13 сентября ХК «Сибирь» выиграл у минского «Динамо».