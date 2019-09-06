«Символ России не медведь, а свинья»: новосибирцев возмутила гора мусора в Заельцовском парке

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«Символ России не медведь, а свинья»: новосибирцев возмутила гора мусора в Заельцовском паркеРубрика: общество
14.09.2019 15:58
фото PIXABAY.COM, видео из группы "Ревизорро Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
В сети появилось видео, на котором сибиряк показывает свалку на пляже; кто-то разместил в этом месте оригинальную табличку.
Житель Новосибирска не смог проехать мимо свалки, которую устроили местные жители прямо на пляже в Заельцовском парке. Видео он выложил в группу «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Все обычно обвиняют во всех бедах власть, а начинать надо с себя!» — пишет автор ролика.
Видео начинается с красивого вида на водную гладь. Чуть дальше люди играют на песке, весело проводят время. Затем автор ролика немного поворачивается и показывает груду мусора, которая находится всего в нескольких метрах от отдыхающих. На дереве над свалкой висит табличка с надписью: «Символ России не медведь, а свинья!»
Напомним, 10 сентября стало известно, что из Караканского бора волонтёры вывезли 800 мешков мусора.
Никита Минин
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