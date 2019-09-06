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«Символ России не медведь, а свинья»: новосибирцев возмутила гора мусора в Заельцовском парке

Рубрика: общество

14.09.2019 15:58

фото PIXABAY.COM, видео из группы "Ревизорро Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

В сети появилось видео, на котором сибиряк показывает свалку на пляже; кто-то разместил в этом месте оригинальную табличку. 

Житель Новосибирска не смог проехать мимо свалки, которую устроили местные жители прямо на пляже в Заельцовском парке. Видео он выложил в группу «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Все обычно обвиняют во всех бедах власть, а начинать надо с себя!» — пишет автор ролика.

Видео начинается с красивого вида на водную гладь. Чуть дальше люди играют на песке, весело проводят время. Затем автор ролика немного поворачивается и показывает груду мусора, которая находится всего в нескольких метрах от отдыхающих. На дереве над свалкой висит табличка с надписью: «Символ России не медведь, а свинья!»

Напомним, 10 сентября стало известно, что из Караканского бора волонтёры вывезли 800 мешков мусора.

 

Никита Минин

Теги: экология Новосибирская область мусор

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сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:07 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске резкий автомобилист спровоцировал тройное ДТП

сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

Более 170 тысяч подписей вынудили купить томограф в больницу Новосибирска

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Пожилая женщина в леопардовых штанах пропала в Новосибирске

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Ручную синицу в разноцветных кольцах потеряли и нашли в Новосибирске

сегодня 07:53 Общество 0 Коммент.

Фамильное приспособление для зарядки патронов продаёт новосибирец почти за восемь миллионов

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

Ручная енотовидная собака появилась в красноярском зоопарке

вчера 22:17 Общество 0 Коммент.

Колесо обозрения уберут с набережной в Новосибирске

вчера 21:53 Общество 0 Коммент.

Эвакуировали людей из «Галереи Новосибирск»

вчера 21:32 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли детей из горящей свалки в квартире

вчера 21:09 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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