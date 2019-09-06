Сколько нужно съедать лука для защиты от рака

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Сколько нужно съедать лука для защиты от ракаРубрика: общество, наука
14.09.2019 17:20
фото PIXABAY.COM
Исследователи выяснили, какое количество лука надо съесть, чтобы предотвратить появление опухоли.
Китайские учёные пришли к выводу, что употребление лука может защитить человека от онкологических заболеваний. Информация об этом появилась на сайте «Известий».
Исследователи выбрали 833 добровольца из северо-восточного Китая, у которых был обнаружен колоректальный рак, и ещё 800 человек того же возраста, которые не страдают онкологическими заболеваниями. Учёные провели ряд тестов и сравнили анализы пациентов.
По словам экспертов, человек должен съедать 16 килограммов разного вида лука в год для профилактики новообразований. Рекомендации одинаковы как для мужчин, так и для женщин.
Напомним, в конце августа стало известно, что священники Сибири пытаются вылечить рак святой водой.
Никита Минин
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