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Стали известны новые подробности приквела «Игры престолов»Рубрика: общество, культура
15.09.2019 07:21
Кадры из сериала "Игра престолов"
События истории развернутся за много лет до событий оригинального сериала; в центре внимания окажутся Таргариены.
Столь полюбившиеся фанатам фэнтези-саги «Игра престолов» драконы не появятся в сериале-приквеле. Об этом сообщает американское издание «Mirror».
События нового телевизионного проекта будут посвящены предыстории «Песни Льда и Пламени», которую написал Джордж Р. Р. Мартин. Автор романов отметил, что в сериале появятся другие необычные существа, которые обязательно понравятся поклонникам оригинальной истории.
В центре внимания приквела окажется история становления Дома Таргариенов. На экранах сериал появится только в 2020 году.
Напомним, в середине июля «Игра престолов» побила очередной рекорд.
Никита Минин
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