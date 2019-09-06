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Стали известны новые подробности приквела «Игры престолов»

Рубрика: общество, культура

15.09.2019 07:21

Кадры из сериала "Игра престолов"

События истории развернутся за много лет до событий оригинального сериала; в центре внимания окажутся Таргариены.

Столь полюбившиеся фанатам фэнтези-саги «Игра престолов» драконы не появятся в сериале-приквеле. Об этом сообщает американское издание «Mirror».

События нового телевизионного проекта будут посвящены предыстории «Песни Льда и Пламени», которую написал Джордж Р. Р. Мартин. Автор романов отметил, что в сериале появятся другие необычные существа, которые обязательно понравятся поклонникам оригинальной истории.

В центре внимания приквела окажется история становления Дома Таргариенов. На экранах сериал появится только в 2020 году. 

Напомним, в середине июля «Игра престолов» побила очередной рекорд. 

 

Никита Минин

Теги: сериал кино

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Предложить новость

Видео: Кай нашёл на дне бассейна подарок из Японии

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Стали известны новые подробности приквела «Игры престолов»

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» проиграла «Витязю» по буллитам

вчера 23:57 Общество 0 Коммент.

«Рака больше нет»: перенёсшую операцию трёхлетнюю Аню готовы выписать из больницы

вчера 18:56 Общество 0 Коммент.

«Это Кинг Конг»: 17-летняя сибирячка выбросила сейф из окна офиса

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Сколько нужно съедать лука для защиты от рака

вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

«Её зовут Джина, она любит конфетки»: хозяин верблюда рассказал, как животное оказалось на трассе в Омской области

вчера 16:32 Общество 0 Коммент.

Учёные нашли доступное каждому средство для улучшения работы мозга

вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

Что ждёт новосибирцев на фестивале «Жить на природе»

вчера 14:40 Афиша 0 Коммент.

Пухлому кемеровскому еноту наняли диетолога

вчера 14:21 Общество 0 Коммент.

Алтайские пенсионеры отсудили у ЖКХ миллион рублей

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

Пьяный водитель «Волги» врезался в фуру: два человека погибли

вчера 13:26 Хроника 0 Коммент.

Уникальный центр фехтования откроется в Новосибирске

вчера 12:56 Общество 0 Коммент.

Анастасия Заворотнюк находится в коме из-за отёка мозга

вчера 11:07 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске резкий автомобилист спровоцировал тройное ДТП

вчера 10:52 Хроника 0 Коммент.

Более 170 тысяч подписей вынудили купить томограф в больницу Новосибирска

вчера 10:31 Общество 0 Коммент.

Пожилая женщина в леопардовых штанах пропала в Новосибирске

вчера 09:41 Общество 0 Коммент.

Ручную синицу в разноцветных кольцах потеряли и нашли в Новосибирске

вчера 07:53 Общество 0 Коммент.

Фамильное приспособление для зарядки патронов продаёт новосибирец почти за восемь миллионов

вчера 07:21 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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