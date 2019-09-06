Стали известны новые подробности приквела «Игры престолов»

Кадры из сериала "Игра престолов"

События истории развернутся за много лет до событий оригинального сериала; в центре внимания окажутся Таргариены.

Столь полюбившиеся фанатам фэнтези-саги «Игра престолов» драконы не появятся в сериале-приквеле. Об этом сообщает американское издание «Mirror».

События нового телевизионного проекта будут посвящены предыстории «Песни Льда и Пламени», которую написал Джордж Р. Р. Мартин. Автор романов отметил, что в сериале появятся другие необычные существа, которые обязательно понравятся поклонникам оригинальной истории.

В центре внимания приквела окажется история становления Дома Таргариенов. На экранах сериал появится только в 2020 году.

Напомним, в середине июля «Игра престолов» побила очередной рекорд.