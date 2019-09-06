Лента новостейПредложить новость
Учёные нашли доступное каждому средство для улучшения работы мозга
Более 170 тысяч подписей вынудили купить томограф в больницу Новосибирска
Ручную синицу в разноцветных кольцах потеряли и нашли в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Учёные нашли доступное каждому средство для улучшения работы мозгаРубрика: общество, наука
14.09.2019 15:15
фото PIXABAY.COM
Чаепитие может повысить эффективность мозговых связей; для этого нужно хотя бы четыре раза в неделю заваривать горячий напиток.
Исследователи из Национального университета Сингапура выяснили, что чай повышает эффективность работы мозга. Информация об этом появилась на сайте «Naked Science».
Учёные разделили участников эксперимента на две группы: на тех, кто пьёт чай довольно часто, и тех, кто не употребляет его вовсе. Выборка состояла из 36 людей старше 60 лет. После проведения ряда тестов выяснилось, что люди, которые несколько раз в неделю устраивают чаепитие, имеют области мозга с более эффективной взаимосвязью.
Также эксперты отметили, что чай полезен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Напомним, 5 сентября стало известно, как не дать коже состариться из-за загара.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Учёные нашли доступное каждому средство для улучшения работы мозга
Более 170 тысяч подписей вынудили купить томограф в больницу Новосибирска
Ручную синицу в разноцветных кольцах потеряли и нашли в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Учёным нужен склад
Андрей Травников обсудил с молодыми учёными перспективы ...
Новости по теме
Популярное