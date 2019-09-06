Учёные нашли доступное каждому средство для улучшения работы мозга

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Чаепитие может повысить эффективность мозговых связей; для этого нужно хотя бы четыре раза в неделю заваривать горячий напиток.

Исследователи из Национального университета Сингапура выяснили, что чай повышает эффективность работы мозга. Информация об этом появилась на сайте «Naked Science».

Учёные разделили участников эксперимента на две группы: на тех, кто пьёт чай довольно часто, и тех, кто не употребляет его вовсе. Выборка состояла из 36 людей старше 60 лет. После проведения ряда тестов выяснилось, что люди, которые несколько раз в неделю устраивают чаепитие, имеют области мозга с более эффективной взаимосвязью.

Также эксперты отметили, что чай полезен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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