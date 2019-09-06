Уникальный центр фехтования откроется в Новосибирске

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Уникальный центр фехтования откроется в НовосибирскеРубрика: общество
14.09.2019 12:56
фото PIXABAY.COM
Открытие нового спортивного комплекса состоится 14 сентября; он будет носить имя десятикратного чемпиона мира Станислава Позднякова.
В Октябрьском районе Новосибирска 14 сентября состоится торжественное открытие нового спортивного объекта — центра фехтования известного новосибирского спортсмена Станислава Позднякова. Информация об этом появилась на сайте мэрии города.
В России нет спортивных комплексов подобных новому центру фехтования. В нём обустроены два спортивных зала, зона оздоровительного центра, медицинский блок и тренажёрные залы. В скором времени в здании начнут тренироваться юноши и девушки из «Спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию».
Также здесь расположатся магазин, где будут продавать фехтовальную экипировку, и буфет.
В церемонии открытия примет участие сам президент Олимпийского комитета России, четырехкратный победитель Олимпийских игр Станислав Поздняков, в честь которого и назван объект.
Напомним, 2 сентября стало известно, что самый большой в Новосибирске гимнастический зал готовит будущих олимпийских чемпионов.
Никита Минин
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