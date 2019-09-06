В Новосибирске резкий автомобилист спровоцировал тройное ДТП

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В Новосибирске резкий автомобилист спровоцировал тройное ДТПРубрика: проиcшествия
14.09.2019 10:52
фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Три машины пострадали в аварии на левом берегу города; от удара погнулся светофор.
В пятницу 13-го не повезло водителям трёх машин: универсала Nissan Wingroad, кроссовера Land Rover Range Rover Sport и седана Toyota Corolla. Информация о ДТП пересечении Немировича-Данченко и Таймырской появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщают очевидцы, вечером универсал и седан двигались по встречным направлениям, когда водитель Ниссана решил неожиданно вывернуть на поворот. Уйти от столкновения не получилось, и обе машины вылетели с дороги. Универсал врезался в светофор и задел припаркованный рядом седан.
По предварительной информации, обошлось без серьёзных травм.
Напомним, 13 сентября девушка-пассажир лишилась сознания после ДТП в Новосибирске.
Никита Минин
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