Видео: Кай нашёл на дне бассейна подарок из Японии

видео Анны Новиковой с портала YouTube

Белый медведь плавает и ныряет в бассейне; несколько раз он пытался достать со дна игрушку.

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова поделилась новым видео с белым медведем Каем. Ролик она разместила на своём канале на портале YouTube.

На кадрах видно, как Кай несколько раз ныряет в бассейне и пытается достать свой подарок из Японии — жёлтую игрушку-трубу. После того, как медведю всё-таки удаётся добраться до столь желанного объекта, он уже не расстаётся с ним.

Пользователи сети оценили упорство Кая и назвали его «мужиком» за умение добиваться поставленной цели. Хотя некоторых опечалил факт, что самые интересные для зверей игрушки приходят из других стран, тогда как отечественные подарки не сильно интересуют медведей.

Напомним, 12 сентября появилось видео, на котором котята-рыболовы показывают добычу гостям в Новосибирском зоопарке.