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Видео: Кай нашёл на дне бассейна подарок из Японии

Рубрика: общество

15.09.2019 08:05

видео Анны Новиковой с портала YouTube

Белый медведь плавает и ныряет в бассейне; несколько раз он пытался достать со дна игрушку.

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова поделилась новым видео с белым медведем Каем. Ролик она разместила на своём канале на портале YouTube.

На кадрах видно, как Кай несколько раз ныряет в бассейне и пытается достать свой подарок из Японии — жёлтую игрушку-трубу. После того, как медведю всё-таки удаётся добраться до столь желанного объекта, он уже не расстаётся с ним. 

Пользователи сети оценили упорство Кая и назвали его «мужиком» за умение добиваться поставленной цели. Хотя некоторых опечалил факт, что самые интересные для зверей игрушки приходят из других стран, тогда как отечественные подарки не сильно интересуют медведей.

Напомним, 12 сентября появилось видео, на котором котята-рыболовы показывают добычу гостям в Новосибирском зоопарке.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирский зоопарк животные

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Видео: Кай нашёл на дне бассейна подарок из Японии

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Стали известны новые подробности приквела «Игры престолов»

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

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«Это Кинг Конг»: 17-летняя сибирячка выбросила сейф из окна офиса

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«Её зовут Джина, она любит конфетки»: хозяин верблюда рассказал, как животное оказалось на трассе в Омской области

вчера 16:32 Общество 0 Коммент.

Учёные нашли доступное каждому средство для улучшения работы мозга

вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

Что ждёт новосибирцев на фестивале «Жить на природе»

вчера 14:40 Афиша 0 Коммент.

Пухлому кемеровскому еноту наняли диетолога

вчера 14:21 Общество 0 Коммент.

Алтайские пенсионеры отсудили у ЖКХ миллион рублей

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

Пьяный водитель «Волги» врезался в фуру: два человека погибли

вчера 13:26 Хроника 0 Коммент.

Уникальный центр фехтования откроется в Новосибирске

вчера 12:56 Общество 0 Коммент.

Анастасия Заворотнюк находится в коме из-за отёка мозга

вчера 11:07 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске резкий автомобилист спровоцировал тройное ДТП

вчера 10:52 Хроника 0 Коммент.

Более 170 тысяч подписей вынудили купить томограф в больницу Новосибирска

вчера 10:31 Общество 0 Коммент.

Пожилая женщина в леопардовых штанах пропала в Новосибирске

вчера 09:41 Общество 0 Коммент.

Ручную синицу в разноцветных кольцах потеряли и нашли в Новосибирске

вчера 07:53 Общество 0 Коммент.

Фамильное приспособление для зарядки патронов продаёт новосибирец почти за восемь миллионов

вчера 07:21 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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