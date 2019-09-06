Байкеры обездвижили Красный проспект в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Серийный маньяк из Новосибирска проведёт остаток жизни в “Снежинке”
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Байкеры обездвижили Красный проспект в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
15.09.2019 15:31
скриншот и видео со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
В сети появилось видео, как колонна байкеров, отправляясь на традиционное закрытие мотосезона, заблокировала Красный проспект; не пропускали ни автомобили, ни пешеходов.
В Новосибирске колонна байкеров, отправляясь на традиционное завершение летнего сезона, фактически обездвижила Красный проспект. В сети появилось видео, как движущиеся мотоциклисты не смотрят на знаки светофоров и не пропускают пешеходов на переходах.
Карды разметили на странице сообщества “АСТ-54” в социальной сети “ВКонтакте”. Как сообщили подписчики, байкеры самостоятельно регулировали прохождение колонны, сотрудников ГИБДД замечено не было.
“А так вообще можно?” — задался вопросом анонимный автор видео.
Подписчики паблика пустились в обсуждение ситуации.
“Как же сильно эта жалкая кучка людей мешает остальным жить”, — посетовал Роман Кулешов.
“А потом кукарекают, что они порядочные а злые хулиганы на машинах их подрезают и сбивают”, — ответил Владимир Любимов.
“И верующие когда крестным ходом ходят, тож движение перекрывают. Надо быть терпимыми и не визжать по каждой мелочи”, — написал Vasia Vasin (пунктуация и орфография авторов сохранены, прим. Сиб.фм).
Напомним, в мае байкеры открыли мотосезон колокольным звоном.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Серийный маньяк из Новосибирска проведёт остаток жизни в “Снежинке”
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное