Байкеры обездвижили Красный проспект в Новосибирске

скриншот и видео со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В сети появилось видео, как колонна байкеров, отправляясь на традиционное закрытие мотосезона, заблокировала Красный проспект; не пропускали ни автомобили, ни пешеходов.

В Новосибирске колонна байкеров, отправляясь на традиционное завершение летнего сезона, фактически обездвижила Красный проспект. В сети появилось видео, как движущиеся мотоциклисты не смотрят на знаки светофоров и не пропускают пешеходов на переходах.

Карды разметили на странице сообщества “АСТ-54” в социальной сети “ВКонтакте”. Как сообщили подписчики, байкеры самостоятельно регулировали прохождение колонны, сотрудников ГИБДД замечено не было.

“А так вообще можно?” — задался вопросом анонимный автор видео.

Подписчики паблика пустились в обсуждение ситуации.

“Как же сильно эта жалкая кучка людей мешает остальным жить”, — посетовал Роман Кулешов.

“А потом кукарекают, что они порядочные а злые хулиганы на машинах их подрезают и сбивают”, — ответил Владимир Любимов.

“И верующие когда крестным ходом ходят, тож движение перекрывают. Надо быть терпимыми и не визжать по каждой мелочи”, — написал Vasia Vasin (пунктуация и орфография авторов сохранены, прим. Сиб.фм).

Напомним, в мае байкеры открыли мотосезон колокольным звоном.