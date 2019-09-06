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Два взрыва в жилых домах в Сибири произошло в воскресенье

Рубрика: проиcшествия

15.09.2019 18:42

Фото со страницы группы "Инцидент Иркутск" в социальной сети "ВКонтакте"

В многоэтажных жилых домах Ангарска в Иркутской области и Красноярске прогремели хлопки; жители эвакуированы, уточняются причины произошедшего.

В ночь на 15 сентября в одном из пятиэтажных многоквартирных домов в городе Ангарске Иркутской области жители услышали хлопок. А через двенадцать часов уже в Красноярске произошёл аналогичный случай. Ворвалась газовоздушная смесь неизвестного происхождения.

Как сообщает сайт МЧС по Иркутской области, взрыв произошёл около полуночи.

«В жилом доме микрорайона 8 в городе Ангарске произошло воспламенение от неустановленного источника газовоздушной смеси. Видимых повреждений несущих конструкций здания специалисты МЧС не выявили», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в результате взрыва возник пожар, тушить который прибыли три автоцистерны и автолестница. Со второго этажа спасатели эвакуировали пятерых пострадавших. Все они госпитализированы.

В результате ЧП пострадали две квартиры на втором этаже. 

В Красноярске хлопок произошёл в десятиэтажном жилом доме около полудня, 15 сентября. По сообщению сайта регионального ГУ МЧС, из дома эвакуировали 37 человек, в том числе десять несовершеннолетних детей.

В ведомстве отметили, что дом не газифицирован. В доме деформированы стены на первом этаже, частично нарушено остекление. Очевидцы сообщают о слабом запахе бензина.

В настоящее время по обоим случаям проводится расследование, выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, 6 сентября при взрыве газовоздушной смеси одного из домов в Кемеровской области пострадала женщина

 

Анатолий Якимов

Теги: взрывы Красноярский край Иркутская область ГУ МЧС

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сегодня 14:21 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:17 Общество 0 Коммент.

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Стали известны новые подробности приквела «Игры престолов»

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:32 Общество 0 Коммент.

«Символ России не медведь, а свинья»: новосибирцев возмутила гора мусора в Заельцовском парке

вчера 15:58 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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