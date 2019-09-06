Два взрыва в жилых домах в Сибири произошло в воскресенье

Лента новостейПредложить новость
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Два взрыва в жилых домах в Сибири произошло в воскресеньеРубрика: проиcшествия
15.09.2019 18:42
Фото со страницы группы "Инцидент Иркутск" в социальной сети "ВКонтакте"
В многоэтажных жилых домах Ангарска в Иркутской области и Красноярске прогремели хлопки; жители эвакуированы, уточняются причины произошедшего.
В ночь на 15 сентября в одном из пятиэтажных многоквартирных домов в городе Ангарске Иркутской области жители услышали хлопок. А через двенадцать часов уже в Красноярске произошёл аналогичный случай. Ворвалась газовоздушная смесь неизвестного происхождения.
Как сообщает сайт МЧС по Иркутской области, взрыв произошёл около полуночи.
«В жилом доме микрорайона 8 в городе Ангарске произошло воспламенение от неустановленного источника газовоздушной смеси. Видимых повреждений несущих конструкций здания специалисты МЧС не выявили», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в результате взрыва возник пожар, тушить который прибыли три автоцистерны и автолестница. Со второго этажа спасатели эвакуировали пятерых пострадавших. Все они госпитализированы.
В результате ЧП пострадали две квартиры на втором этаже.
В Красноярске хлопок произошёл в десятиэтажном жилом доме около полудня, 15 сентября. По сообщению сайта регионального ГУ МЧС, из дома эвакуировали 37 человек, в том числе десять несовершеннолетних детей.
В ведомстве отметили, что дом не газифицирован. В доме деформированы стены на первом этаже, частично нарушено остекление. Очевидцы сообщают о слабом запахе бензина.
В настоящее время по обоим случаям проводится расследование, выясняются обстоятельства произошедшего.
Напомним, 6 сентября при взрыве газовоздушной смеси одного из домов в Кемеровской области пострадала женщина.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Небо останется синим
Новосибирские трубы справятся с бурым углём без вред...
Сибирь в огне
В Приамурье массово горят леса и заповедники: угрожают ли природны...
Бишыхан абарагша
Как 14-летний мальчик возрождает исчезающую культуру и язык...
Новости по теме
Популярное