Два взрыва в жилых домах в Сибири произошло в воскресенье

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В многоэтажных жилых домах Ангарска в Иркутской области и Красноярске прогремели хлопки; жители эвакуированы, уточняются причины произошедшего.

В ночь на 15 сентября в одном из пятиэтажных многоквартирных домов в городе Ангарске Иркутской области жители услышали хлопок. А через двенадцать часов уже в Красноярске произошёл аналогичный случай. Ворвалась газовоздушная смесь неизвестного происхождения.

Как сообщает сайт МЧС по Иркутской области, взрыв произошёл около полуночи.

«В жилом доме микрорайона 8 в городе Ангарске произошло воспламенение от неустановленного источника газовоздушной смеси. Видимых повреждений несущих конструкций здания специалисты МЧС не выявили», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в результате взрыва возник пожар, тушить который прибыли три автоцистерны и автолестница. Со второго этажа спасатели эвакуировали пятерых пострадавших. Все они госпитализированы.

В результате ЧП пострадали две квартиры на втором этаже.

В Красноярске хлопок произошёл в десятиэтажном жилом доме около полудня, 15 сентября. По сообщению сайта регионального ГУ МЧС, из дома эвакуировали 37 человек, в том числе десять несовершеннолетних детей.

В ведомстве отметили, что дом не газифицирован. В доме деформированы стены на первом этаже, частично нарушено остекление. Очевидцы сообщают о слабом запахе бензина.

В настоящее время по обоим случаям проводится расследование, выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, 6 сентября при взрыве газовоздушной смеси одного из домов в Кемеровской области пострадала женщина.