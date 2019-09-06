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Из-за технической неисправности самолёт совершил экстренную посадку в сибирском аэропорту

Рубрика: проиcшествия

15.09.2019 19:28

Фото с сайта Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР

Во время полёта у Як-42 отказал один из двигателей; командир экипажа принял решение посадить борт в ближайшем аэропорту.

В воскресенье, 15 сентября, аэропортовые службы красноярского аэропорта Емельяново были приведены в режим повышенной готовности. Однако их помощь не потребовалась. Как сообщает сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, у самолёта Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», летевшего по маршруту Талакан (Республика Саха (Якутия)) – Омск – Уфа во время полёта загорелось табло о возникшей неисправности в одном из двигателей

Командир экипажа принял решение отключить двигатель и совершить посадку в ближайшем аэропорту. Около полудня самолёт совершил посадку в красноярском аэропорту Емельяново.

«Никто из пяти членов экипажа и 116 пассажиров во время посадки не пострадал. Следственной группой красноярского следственного отдела осмотрено место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Пассажиров доставят резервным бортом в Уфу. В Омск этим самолётом летел один человек и до пункта назначения он улетит другим рейсом.

Напомним, 13 сентября вылет самолёта из Новосибирска в Симферополь задержался на семь часов. 

 

Анатолий Якимов

Теги: авиация самолёт инцидент

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Погода в Новосибирске на предстоящую неделю: грибные дожди

сегодня 20:16 Общество 0 Коммент.

Из-за технической неисправности самолёт совершил экстренную посадку в сибирском аэропорту

сегодня 19:28 Хроника 0 Коммент.

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Прекрасную няню подключили к аппарату ИВЛ

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

Два взрыва в жилых домах в Сибири произошло в воскресенье

сегодня 18:42 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск затопило

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сегодня 16:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:17 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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