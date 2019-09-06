Из-за технической неисправности самолёт совершил экстренную посадку в сибирском аэропорту

Фото с сайта Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР

Во время полёта у Як-42 отказал один из двигателей; командир экипажа принял решение посадить борт в ближайшем аэропорту.

В воскресенье, 15 сентября, аэропортовые службы красноярского аэропорта Емельяново были приведены в режим повышенной готовности. Однако их помощь не потребовалась. Как сообщает сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, у самолёта Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», летевшего по маршруту Талакан (Республика Саха (Якутия)) – Омск – Уфа во время полёта загорелось табло о возникшей неисправности в одном из двигателей

Командир экипажа принял решение отключить двигатель и совершить посадку в ближайшем аэропорту. Около полудня самолёт совершил посадку в красноярском аэропорту Емельяново.

«Никто из пяти членов экипажа и 116 пассажиров во время посадки не пострадал. Следственной группой красноярского следственного отдела осмотрено место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Пассажиров доставят резервным бортом в Уфу. В Омск этим самолётом летел один человек и до пункта назначения он улетит другим рейсом.

Напомним, 13 сентября вылет самолёта из Новосибирска в Симферополь задержался на семь часов.