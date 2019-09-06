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Медведь напал на автомобиль с людьми

Рубрика: общество, проиcшествия

15.09.2019 18:12

фото pixabay.com, видео Александра Бармина из социальной сети "ВКокнтакте"

Разъярённая медведица напала на остановившихся на отдых жителей Читы; в машине находились двое взрослых и ребёнок. 

Жительницы Читы рассказала местным СМИ о встрече с медведем. Супруги с ребёнком возвращались из села Тербальджея. Муж решил остановиться передохнуть. Женщина разложила на капоте машины еду и в тот же миг услышала грозное рычание. В считанные секунды медведица преодолела реку и ринулась к автомобилю 

“Хорошо, что машина была припаркована передом к дороге. Когда муж надавил на газ, с капота попадали пакеты и это отвлекло зверя. Медведица принялась за еду”, сообщила Ирина Морозова журналистам “МК Чита”. 

Буквально после того, как женщина разместила пост о встрече с медведицей, в сети появилось видео практически с того самого места. Медведь гуляет по склону. Местные жители предположили, что медведица ищет свой потомство, с которым, вероятнее всего, что-то случилось. 

Напомним, 12 сентября рыбаки нашли следы медведей на берегу реки под Барнаулом. 

Татьяна Картавых

Теги: нападения бурый медведь

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Предложить новость

Из-за технической неисправности самолёт совершил экстренную посадку в сибирском аэропорту

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сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Пожарный автомобиль отправил в больницу водителя и пассажира легковушки в Новосибирске

сегодня 14:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец продаёт «сталинский» лимузин за 75 миллионов

сегодня 11:17 Общество 0 Коммент.

Пять иномарок попали в массовое ДТП на Бердском шоссе

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

Пьяная женщина проткнула подругу ножом под Новосибирском

сегодня 10:18 Хроника 0 Коммент.

Видео: Кай нашёл на дне бассейна подарок из Японии

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Стали известны новые подробности приквела «Игры престолов»

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» проиграла «Витязю» по буллитам

вчера 23:57 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:56 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

«Её зовут Джина, она любит конфетки»: хозяин верблюда рассказал, как животное оказалось на трассе в Омской области

вчера 16:32 Общество 0 Коммент.

«Символ России не медведь, а свинья»: новосибирцев возмутила гора мусора в Заельцовском парке

вчера 15:58 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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