Медведь напал на автомобиль с людьми

фото pixabay.com, видео Александра Бармина из социальной сети "ВКокнтакте"

Разъярённая медведица напала на остановившихся на отдых жителей Читы; в машине находились двое взрослых и ребёнок.

Жительницы Читы рассказала местным СМИ о встрече с медведем. Супруги с ребёнком возвращались из села Тербальджея. Муж решил остановиться передохнуть. Женщина разложила на капоте машины еду и в тот же миг услышала грозное рычание. В считанные секунды медведица преодолела реку и ринулась к автомобилю

“Хорошо, что машина была припаркована передом к дороге. Когда муж надавил на газ, с капота попадали пакеты и это отвлекло зверя. Медведица принялась за еду”, сообщила Ирина Морозова журналистам “МК Чита”.

Буквально после того, как женщина разместила пост о встрече с медведицей, в сети появилось видео практически с того самого места. Медведь гуляет по склону. Местные жители предположили, что медведица ищет свой потомство, с которым, вероятнее всего, что-то случилось.

Напомним, 12 сентября рыбаки нашли следы медведей на берегу реки под Барнаулом.