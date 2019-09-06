Медведь напал на автомобиль с людьми

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Медведь напал на автомобиль с людьмиРубрика: общество, проиcшествия
15.09.2019 18:12
фото pixabay.com, видео Александра Бармина из социальной сети "ВКокнтакте"
Разъярённая медведица напала на остановившихся на отдых жителей Читы; в машине находились двое взрослых и ребёнок.
Жительницы Читы рассказала местным СМИ о встрече с медведем. Супруги с ребёнком возвращались из села Тербальджея. Муж решил остановиться передохнуть. Женщина разложила на капоте машины еду и в тот же миг услышала грозное рычание. В считанные секунды медведица преодолела реку и ринулась к автомобилю
“Хорошо, что машина была припаркована передом к дороге. Когда муж надавил на газ, с капота попадали пакеты и это отвлекло зверя. Медведица принялась за еду”, сообщила Ирина Морозова журналистам “МК Чита”.
Буквально после того, как женщина разместила пост о встрече с медведицей, в сети появилось видео практически с того самого места. Медведь гуляет по склону. Местные жители предположили, что медведица ищет свой потомство, с которым, вероятнее всего, что-то случилось.
Напомним, 12 сентября рыбаки нашли следы медведей на берегу реки под Барнаулом.
Татьяна Картавых
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