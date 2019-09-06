Минимальная видимость: Новосибирскую область накроет густой туман

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Минимальная видимость: Новосибирскую область накроет густой туманРубрика: общество
15.09.2019 19:42
фото из груммы МЧС Новосибирской области в социальной сети "ВКонтакте"
МЧС пообещало, что будущей ночью и утром понедельника на область опустятся густые туманы; бдительности ждут от водителей и пешеходов.
Сегодня ночью и завтра утром в Новосибирской области ожидаются сильные туманы. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
По данным ведомства, туманы будут особенно сильными в низинах, вблизи водоёмов, а также в заболоченной местности.
Особенно внимательными нужно быть тем, кто оказался на трассе или в акватории водоёма. Видимость предполагается минимальная.
В условиях тумана эксперты рекомендуют не выходить в лес на сбор дикоросов, а также на рыбалку на воду. На трассах следует соблюдать скоростной режим, адекватно оценивать дорожные условия, не совершать лишних перестроений и не допускать запотевания лобового стекла.
Напомним,14 сентября Новосибирск накрыл туман, как у Стивена Кинга.
Татьяна Картавых
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