Минимальная видимость: Новосибирскую область накроет густой туман

фото из груммы МЧС Новосибирской области в социальной сети "ВКонтакте"

МЧС пообещало, что будущей ночью и утром понедельника на область опустятся густые туманы; бдительности ждут от водителей и пешеходов.

Сегодня ночью и завтра утром в Новосибирской области ожидаются сильные туманы. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, туманы будут особенно сильными в низинах, вблизи водоёмов, а также в заболоченной местности.

Особенно внимательными нужно быть тем, кто оказался на трассе или в акватории водоёма. Видимость предполагается минимальная.

В условиях тумана эксперты рекомендуют не выходить в лес на сбор дикоросов, а также на рыбалку на воду. На трассах следует соблюдать скоростной режим, адекватно оценивать дорожные условия, не совершать лишних перестроений и не допускать запотевания лобового стекла.

Напомним,14 сентября Новосибирск накрыл туман, как у Стивена Кинга.