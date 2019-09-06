Новосибирец продаёт «сталинский» лимузин за 75 миллионов

Фото с сайта "Авито"

Легендарный автомобиль советского кино почти не имеет пробега; коллега продавца из Пашино предлагает похожий лимузин в десять раз дешевле.

Житель Пашино выставил на продажу первый послевоенный советский автомобиль премиум-класса ЗИЛ-110. Сегодня, 15 сентября информация из объявления на «Авито» попала в новосибирские СМИ.

Продавец готов отдать редкий номенклатурный автомобиль первого поколения за 75 миллионов рублей. ЗИЛ-110 был выпущен в 1945 году, имел всего два владельца по ПТС и тысячу километров пробега. Владелей установил в нём модифицированный двигатель на 140 лошадиных сил и обновил внешние детали кузова седана.

Другой ЗИЛ-110 в кузове хэтчбэк также продаётся в Пашино за семь миллионов рублей. Этот автомобиль был выпущен в 1946 году, и уже имеет внушительный пробег в 189 тысяч километров. Также, у него нет некоторых деталей корпуса и установлены колёса от других авто.

Лимузин «ЗИЛ-110» был спроектирован по образу моделей американского «паккарда», проект лично курировал Иосиф Сталин. Всего с 1945 по 1961 год было выпущено более двух тысяч автомобилей, они использовались не только для обслуживания госучреждений, но и в таксопарках в качестве маршрутных такси на междугородных линиях. На подобном автомобиле ездил режиссёр Якин из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Напомним, с февраля коллекцию календариков за три миллиона рублей продают на новосибирском «Авито».