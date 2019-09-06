Новосибирск затопило

Лента новостейПредложить новость
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Новосибирск затопилоРубрика: общество
15.09.2019 16:58
фото и видео со страниц "Инцидент Новосибирск", "Типичный Новосибирск", "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
В сети жители Новосибирска делятся кадрами затопленных после дождя улиц; фото и видео приходят со всех районов мегаполиса.
Жители Новосибирска завалили сеть фотографиями и видеосъёмкой ливня, который обрушился на Новосибирск 15 сентября.
Фотографии выкладывают жители всех районов Новосибирска. Похоже, ливневая канализация города к такой стихии оказалась не готова.
В некоторых районах города вместе с дождём прошёл и град.
Напомним, 31 августа над Новосибирской областью пронёсся ураган.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное