Новосибирск затопило

фото и видео со страниц "Инцидент Новосибирск", "Типичный Новосибирск", "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В сети жители Новосибирска делятся кадрами затопленных после дождя улиц; фото и видео приходят со всех районов мегаполиса.

Жители Новосибирска завалили сеть фотографиями и видеосъёмкой ливня, который обрушился на Новосибирск 15 сентября.

Фотографии выкладывают жители всех районов Новосибирска. Похоже, ливневая канализация города к такой стихии оказалась не готова.

В некоторых районах города вместе с дождём прошёл и град.

Напомним, 31 августа над Новосибирской областью пронёсся ураган.