Погода в Новосибирске на предстоящую неделю: грибные дожди

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Погода в Новосибирске на предстоящую неделю: грибные дождиРубрика: общество
15.09.2019 20:16
фото pixabay.com
Метеорологи рады прогнозировать в Новосибирске наступление бабьего лета; тепло будет чередоваться с дождями.
Прогноз погоды на предстоящую неделю раскрыли метеорологи. Будет и солнце, и дожди, и ветер.
В Новосибирске рабочая неделя начнётся с дождливого понедельника. В утренние часы при сильном тумане и низкой облачности синоптики не исключают возникновения осадков. Как только поднимется солнце и разветрится, в Новосибирске резко начнёт теплеть. Уже к часу дня температура в Новосибирске поднимется до + 18, а к 16:00 до +20 градусов выше нуля.
Во вторник будет ещё теплее: до + 21 градуса Цельсия. Дождей не ожидается, но усилится ветер. Дуть он будет с юга со скоростью от 4 до 11 метров в секунду.
В среду снова обещают дождь и ветер до 12 метров в секунду.
Четверг и пятница по прогнозам синоптиков, будут похожи друг на друга. Сухо, солнечно и ветрено Столбик термометра в дневные часы поднимется до отметок + 21 — + 23 градуса Цельсия, ветер будет дуть южный с переходом на юго-западный с порывами до 15 метров в секунду.
Без осадков обещают метеорологи и будущие выходные.
Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник 15 – 16 сентября в МЧС пообещали сильные туманы на территории Новосибирской области.
Татьяна Картавых
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