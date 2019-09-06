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Погода в Новосибирске на предстоящую неделю: грибные дожди

Рубрика: общество

15.09.2019 20:16

фото pixabay.com

Метеорологи рады прогнозировать в Новосибирске наступление бабьего лета; тепло будет чередоваться с дождями. 

Прогноз погоды на предстоящую неделю раскрыли метеорологи. Будет и солнце, и дожди, и ветер. 

В Новосибирске рабочая неделя начнётся с дождливого понедельника. В утренние часы при сильном тумане и низкой облачности синоптики не исключают возникновения осадков. Как только поднимется солнце и разветрится, в Новосибирске резко начнёт теплеть. Уже к часу дня температура в Новосибирске поднимется до + 18, а к 16:00 до +20 градусов выше нуля.  

Во вторник будет ещё теплее: до + 21 градуса Цельсия. Дождей не ожидается, но усилится ветер. Дуть он будет с юга со скоростью от 4 до 11 метров в секунду. 

В среду снова обещают дождь и ветер до 12 метров в секунду. 

Четверг и пятница по прогнозам синоптиков, будут похожи друг на друга. Сухо, солнечно и ветрено Столбик термометра в дневные часы поднимется до отметок + 21 — + 23 градуса Цельсия, ветер будет дуть южный с переходом на юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. 

Без осадков обещают метеорологи и будущие выходные. 

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник 15 – 16 сентября в МЧС пообещали сильные туманы на территории Новосибирской области. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область погода Солнце дождь

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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