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Популярный детский композитор грустно спела о Новосибирске

Рубрика: культура

15.09.2019 12:29

Фото с сайта pixabay.com

Грустная песня посвящена тоске дочери-москвички по маме в Новосибирске; композитор классической гитары пишет песни более 15 лет.

Известный дуэт сочинительницы детских песен Ирины Брагиной и дочки Иры выпустил мелодичную песню о Новосибирске. Сегодня, 15 сентября видео "Песня о Новосибирске" появилось на канале "Ирин ДОМ" на YouTube.

Клип на песню состоит из нарезки кадров с парками и пляжами Новосибирска, снятых во время прогулки по городу. Сама песня преисполнена светлой грусти и ностальгии по Новосибирску, лирическая героиня песни — переехавшая в Москву дочь ищет свидания с мамой, для чего возвращается в Новосибирск.

Ирина Брагина начала сочинять песни под гитару в возрасте 16 лет, во время учёбы в НГАУ — сейчас в её дискографии уже более 200 песен. В основном женщина-бард пишет детские песни и инструментальные композиции, которые идут в основу анимационных роликов. Дочь Ирина помогает маме исполнять песни. 

Сейчас у канала "Ирин ДОМ" более 25 миллионов просмотров и несколько десятков тысяч подписчиков. 

Напомним, 1 сентября известная шансонье сняла клип о сорокалетних романтиках Новосибирска.

Никита Манько

Теги: блогер семьи музыка материнство

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Пожарный автомобиль отправил в больницу водителя и пассажира легковушки в Новосибирске

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«Рака больше нет»: перенёсшую операцию трёхлетнюю Аню готовы выписать из больницы

вчера 18:56 Общество 0 Коммент.

«Это Кинг Конг»: 17-летняя сибирячка выбросила сейф из окна офиса

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

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«Её зовут Джина, она любит конфетки»: хозяин верблюда рассказал, как животное оказалось на трассе в Омской области

вчера 16:32 Общество 0 Коммент.

Учёные нашли доступное каждому средство для улучшения работы мозга

вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

Что ждёт новосибирцев на фестивале «Жить на природе»

вчера 14:40 Афиша 0 Коммент.

Пухлому кемеровскому еноту наняли диетолога

вчера 14:21 Общество 0 Коммент.

Алтайские пенсионеры отсудили у ЖКХ миллион рублей

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

Пьяный водитель «Волги» врезался в фуру: два человека погибли

вчера 13:26 Хроника 0 Коммент.

Уникальный центр фехтования откроется в Новосибирске

вчера 12:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники будут изучать творчество групп Queen, The Beatles и Nirvana

вчера 11:57 Общество 0 Коммент.

Анастасия Заворотнюк находится в коме из-за отёка мозга

вчера 11:07 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске резкий автомобилист спровоцировал тройное ДТП

вчера 10:52 Хроника 0 Коммент.

Более 170 тысяч подписей вынудили купить томограф в больницу Новосибирска

вчера 10:31 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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