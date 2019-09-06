Популярный детский композитор грустно спела о Новосибирске

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Популярный детский композитор грустно спела о НовосибирскеРубрика: культура
15.09.2019 12:29
Фото с сайта pixabay.com
Грустная песня посвящена тоске дочери-москвички по маме в Новосибирске; композитор классической гитары пишет песни более 15 лет.
Известный дуэт сочинительницы детских песен Ирины Брагиной и дочки Иры выпустил мелодичную песню о Новосибирске. Сегодня, 15 сентября видео "Песня о Новосибирске" появилось на канале "Ирин ДОМ" на YouTube.
Клип на песню состоит из нарезки кадров с парками и пляжами Новосибирска, снятых во время прогулки по городу. Сама песня преисполнена светлой грусти и ностальгии по Новосибирску, лирическая героиня песни — переехавшая в Москву дочь ищет свидания с мамой, для чего возвращается в Новосибирск.
Ирина Брагина начала сочинять песни под гитару в возрасте 16 лет, во время учёбы в НГАУ — сейчас в её дискографии уже более 200 песен. В основном женщина-бард пишет детские песни и инструментальные композиции, которые идут в основу анимационных роликов. Дочь Ирина помогает маме исполнять песни.
Сейчас у канала "Ирин ДОМ" более 25 миллионов просмотров и несколько десятков тысяч подписчиков.
Напомним, 1 сентября известная шансонье сняла клип о сорокалетних романтиках Новосибирска.
Никита Манько
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