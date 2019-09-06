Пожарный автомобиль отправил в больницу водителя и пассажира легковушки в Новосибирске

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Пожарный автомобиль отправил в больницу водителя и пассажира легковушки в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
15.09.2019 14:21
фото гибдд по Новосибирску
В Калининском районе Новосибирска пожарная машина протаранила “Шкоду”; в больнице женщина водитель и её сын.
Два человека пострадали в ДТП с участием пожарного автомобиля в Новосибирске. Оперативный транспорт с включенными проблесковыми маяками двигался по улице Богдана Хмельницкого, когда со второстепенной дороги выехала “Шкода”. За рулём была женщина 1975 года рождения, её пятнадцатилетний сын находился на заднем сидении.
В результате ДТП водитель и пассажир легковушки доставлены в больницу. Пожарные не приехали на чей-то вызов.
В настоящее время ведётся выяснение всех обстоятельств ДТП.
Напомним, сегодня утром пять иномарок попали в ДТП в Бердске.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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