Пожарный автомобиль отправил в больницу водителя и пассажира легковушки в Новосибирске

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В Калининском районе Новосибирска пожарная машина протаранила “Шкоду”; в больнице женщина водитель и её сын.

Два человека пострадали в ДТП с участием пожарного автомобиля в Новосибирске. Оперативный транспорт с включенными проблесковыми маяками двигался по улице Богдана Хмельницкого, когда со второстепенной дороги выехала “Шкода”. За рулём была женщина 1975 года рождения, её пятнадцатилетний сын находился на заднем сидении.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки доставлены в больницу. Пожарные не приехали на чей-то вызов.

В настоящее время ведётся выяснение всех обстоятельств ДТП.

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