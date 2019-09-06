Прекрасную няню подключили к аппарату ИВЛ

фото со страницы Анастасии Заворотнюк в социальной сети "ВКонтакте"

Анастасия Заворотнюк не может дышать самостоятельно; врачи подключили актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату ИВД, самостоятельно дышать она не может, сообщает канал Mash.

Вечером 14 сентября в больницу к Заворотнюк приехали муж Пётр Чернышёв и мать актрисы. В тот же день варчи прекратили интенсивное лечение Анастасии, так как ухудшилось её состояние.

У Заворотнюк диагностировали глиобластому — агрессивную форму опухоли головного мозга в очень запущенной стадии. Опухоль прорастает сквозь здоровые клетки мозга и не даёт возможности оперировать актрису.

Напомним, 14 сентября стало известно, что Анастасия Заворотнюк находится в коме.