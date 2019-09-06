Прекрасную няню подключили к аппарату ИВЛ

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Прекрасную няню подключили к аппарату ИВЛРубрика: общество, культура
15.09.2019 18:55
фото со страницы Анастасии Заворотнюк в социальной сети "ВКонтакте"
Анастасия Заворотнюк не может дышать самостоятельно; врачи подключили актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату ИВД, самостоятельно дышать она не может, сообщает канал Mash.
Вечером 14 сентября в больницу к Заворотнюк приехали муж Пётр Чернышёв и мать актрисы. В тот же день варчи прекратили интенсивное лечение Анастасии, так как ухудшилось её состояние.
У Заворотнюк диагностировали глиобластому — агрессивную форму опухоли головного мозга в очень запущенной стадии. Опухоль прорастает сквозь здоровые клетки мозга и не даёт возможности оперировать актрису.
Напомним, 14 сентября стало известно, что Анастасия Заворотнюк находится в коме.
Татьяна Картавых
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