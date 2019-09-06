Прокуратура проверит мусорщика переехавшего собаку под Новосибирском

Фото со страницы Ольги Метелицы в социальной сети "ВКонтакте"

Прокуратура Коченёвского района проверит действия водителя мусоровоза, переехавшего собаку во дворе одного из домов на глазах у детей; местные жители призывают неравнодушных написать заявление в полицию.

В посёлке Коченёво Новосибирской области водитель мусоровоза переехал собаку, жившую во дворе. Как ранее сообщал Сиб.фм, инцидент произошёл в четверг, 12 сентября. По словам местных жителей, мусорщики переехали пса специально, после чего уехали с места происшествия.

В воскресенье, 15 сентября, стало известно, что будет проведена проверка. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написала жительница посёлка Коченёво Ольга Метелица.

«Прошу всех, кто хочет помочь добиться правосудия, написать заявление в электронном виде в отдел внутренних дел Российской Федерации по Коченевскому району Новосибирской области на имя начальника Яковлева Артура Петровича на сайте МВД РФ по Новосибирской области», — написала Ольга.

Неравнодушные жители уже написали несколько заявлений в полицию, с требованием разобраться в случившемся.

Напомним, 13 сентября стало известно об очередном случае жестокого обращения с животными в Новосибирске.