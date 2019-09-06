Пьяная женщина проткнула подругу ножом под Новосибирском

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Ссора двух ранее не судимых подруг закончилась тяжким преступлением; за день до этого другая женщина порезала сожителя.

Женщины взялись за ножи и порезали знакомых в конфликтах на выходных. Сегодня, 15 сентября пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила о двух тяжких преступлениях, совершённых в разных концах города.

Ссора двух подруг закончилась тяжким вредом здоровью. Днём 14 сентября ранее не судимые подруги распивали спиртное в доме на улице Советская в Искитиме, но вскоре начали ругаться.

Как установили в полиции, местная жительница взяла нож и ударила 31-летнюю знакомую в живот — та получила проникающее колото-резаное ранение. Подозреваемая была задержана.

Аналогичное преступление произошло в Дзержинском районе Новосибирска в вечер с пятницы на субботу.36-летняя женщина поссорилась с 42-летним сожителем и в ходе пьяной ссоры ударила его ножом в живот.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью».

Напомним, 11 сентября новосибирец убил бывшую жену и свёл счёты с жизнью.