Пять иномарок попали в массовое ДТП на Бердском шоссе

Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"

Столкновение пяти иномарок на пути в Новосибирск чудом обошлось без жертв; два автомобиля вышли из строя.

Утро в Советском районе началось с массового столкновения на мокрой дороге. Подписчики городского сообщества «АСТ-54» «ВКонтакте» сообщили о столкновении пяти авто.

Очевидцы узнали, что напротив остановки «Клиники Мешалкина» столкнулись Honda Torneo, Ford Focus, Toyota Corolla, Toyota Vitz и Toyota Fielder. Наиболее пострадала Toyota Corolla, у авто оказалась разбита передняя часть и загнуто заднее правое колесо.

У Honda Torneo оказалась разбита передняя часть и повреждена ступица переднего правого колеса. По предварительной информации «АСТ-54», ДТП обошлось без пострадавших и серьёзных травм.

Напомним, 14 сентября в Новосибирске резкий автомобилист спровоцировал тройное ДТП.