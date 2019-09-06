Пять иномарок попали в массовое ДТП на Бердском шоссе

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Пять иномарок попали в массовое ДТП на Бердском шоссеРубрика: проиcшествия
15.09.2019 10:36
Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"
Столкновение пяти иномарок на пути в Новосибирск чудом обошлось без жертв; два автомобиля вышли из строя.
Утро в Советском районе началось с массового столкновения на мокрой дороге. Подписчики городского сообщества «АСТ-54» «ВКонтакте» сообщили о столкновении пяти авто.
Очевидцы узнали, что напротив остановки «Клиники Мешалкина» столкнулись Honda Torneo, Ford Focus, Toyota Corolla, Toyota Vitz и Toyota Fielder. Наиболее пострадала Toyota Corolla, у авто оказалась разбита передняя часть и загнуто заднее правое колесо.
У Honda Torneo оказалась разбита передняя часть и повреждена ступица переднего правого колеса. По предварительной информации «АСТ-54», ДТП обошлось без пострадавших и серьёзных травм.
Напомним, 14 сентября в Новосибирске резкий автомобилист спровоцировал тройное ДТП.
Никита Манько
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Лента новостей
Более 170 тысяч подписей вынудили купить томограф в больницу Новосибирска
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Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
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