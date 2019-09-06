1 балл
+12
64.47 71.53
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в Новосибирске

сегодня 23:23 Общество 0 Коммент.

Ребёнок в реанимации: новосибирец без прав сбил школьника на пешеходном переходе в Барнауле

сегодня 22:21 Хроника 0 Коммент.

Прокуратура проверит мусорщика переехавшего собаку под Новосибирском

сегодня 20:26 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на предстоящую неделю: грибные дожди

сегодня 20:16 Общество 0 Коммент.

Из-за технической неисправности самолёт совершил экстренную посадку в сибирском аэропорту

сегодня 19:28 Хроника 0 Коммент.

Скандальный цирк шапито даст представления в Новосибирске

сегодня 19:15 Общество 0 Коммент.

Прекрасную няню подключили к аппарату ИВЛ

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

Два взрыва в жилых домах в Сибири произошло в воскресенье

сегодня 18:42 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск затопило

сегодня 16:58 Общество 0 Коммент.

Землетрясение и поиски Натальи Устиновой – итоги недели Сиб.фм

сегодня 16:34 Общество 0 Коммент.

Байкеры обездвижили Красный проспект в Новосибирске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Серийный маньяк из Новосибирска проведёт остаток жизни в “Снежинке”

сегодня 15:02 Общество 0 Коммент.

Пожарный автомобиль отправил в больницу водителя и пассажира легковушки в Новосибирске

сегодня 14:21 Хроника 0 Коммент.

Популярный детский композитор грустно спела о Новосибирске

сегодня 12:29 Культура 0 Коммент.

Новосибирец продаёт «сталинский» лимузин за 75 миллионов

сегодня 11:17 Общество 0 Коммент.

Пять иномарок попали в массовое ДТП на Бердском шоссе

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

Пьяная женщина проткнула подругу ножом под Новосибирском

сегодня 10:18 Хроника 0 Коммент.

Видео: Кай нашёл на дне бассейна подарок из Японии

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Стали известны новые подробности приквела «Игры престолов»

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Ребёнок в реанимации: новосибирец без прав сбил школьника на пешеходном переходе в Барнауле

Рубрика: проиcшествия

15.09.2019 22:21

фото со страницы "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"

В Барнауле нашли родителей ребёнка, которого сегодня утром сбили на пешеходном переходе; мальчик в реанимации. 

Сегодня утром на нерегулируемом пешеходном переходе в Барнауле водитель Toyota Cresta сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по зебре на переходе без светофора. С собой у ребёнка был самокат, который он катил рядом. Водитель иномарки с новосибирскими номерами не остановился. 

"Ребенок пролетел метров 15 от места столкновения. Удар был такой силы, что с него слетели кроссовки. Водитель остановился, был в истерике. Пострадавший был без сознания, но жив. С места происшествия его увезли на реанимации”, -сообщил в группе “Инцидент Барнаул” в социальной сети “ВКонтакте” очевидец ДТП Данил. 

Установить личность мальчика удалось только поздним вечером, когда нашли его родителей.  

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Известно, что у водителя иномарки, который сбил ребёнка, не было водительских прав. 

Напомним, 12 сентября таксист сбил ребёнка в Новосибирске. 

Татьяна Картавых

Теги: ДТП Алтайский край ребёнок пострадал

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в Новосибирске

сегодня 23:23 Общество 0 Коммент.

Ребёнок в реанимации: новосибирец без прав сбил школьника на пешеходном переходе в Барнауле

сегодня 22:21 Хроника 0 Коммент.

Прокуратура проверит мусорщика переехавшего собаку под Новосибирском

сегодня 20:26 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на предстоящую неделю: грибные дожди

сегодня 20:16 Общество 0 Коммент.

Из-за технической неисправности самолёт совершил экстренную посадку в сибирском аэропорту

сегодня 19:28 Хроника 0 Коммент.

Скандальный цирк шапито даст представления в Новосибирске

сегодня 19:15 Общество 0 Коммент.

Прекрасную няню подключили к аппарату ИВЛ

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

Два взрыва в жилых домах в Сибири произошло в воскресенье

сегодня 18:42 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск затопило

сегодня 16:58 Общество 0 Коммент.

Землетрясение и поиски Натальи Устиновой – итоги недели Сиб.фм

сегодня 16:34 Общество 0 Коммент.

Байкеры обездвижили Красный проспект в Новосибирске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Серийный маньяк из Новосибирска проведёт остаток жизни в “Снежинке”

сегодня 15:02 Общество 0 Коммент.

Пожарный автомобиль отправил в больницу водителя и пассажира легковушки в Новосибирске

сегодня 14:21 Хроника 0 Коммент.

Популярный детский композитор грустно спела о Новосибирске

сегодня 12:29 Культура 0 Коммент.

Новосибирец продаёт «сталинский» лимузин за 75 миллионов

сегодня 11:17 Общество 0 Коммент.

Пять иномарок попали в массовое ДТП на Бердском шоссе

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

Пьяная женщина проткнула подругу ножом под Новосибирском

сегодня 10:18 Хроника 0 Коммент.

Видео: Кай нашёл на дне бассейна подарок из Японии

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Стали известны новые подробности приквела «Игры престолов»

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
15.06.2018

ЧС ради аграриев

Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...

Читать далее
Image
02.04.2018

Посевная в убытке

Сельхозпроизводители считают перспективу сезона туманной...

Читать далее
Image
29.03.2018

Алтай заливает

Хроника чрезвычайной ситуации

Читать далее
Image
23.03.2018

СГК не прощает долги

Энергетики взыскивают долги барнаульских УК с менеджм...

Читать далее
Image
21.12.2017

Врио растёт

«Национальный рейтинг» губернаторов: обзор итогов 2017 года...

Читать далее

Новости по теме

Старшая сестра утопила младшую в тазике с водой сегодня 17:38 Родители поджигали ребёнка и пристёгивали его к кровати сегодня 14:43 Пожарный автомобиль отправил в больницу водителя и пассажира легковушки в Новосибирске сегодня 14:21

Популярное

Image

Сибирский разлом: семь землетрясений произошло от Алтая до Казахс...

Image

Проверенные методики не работают: в Новосибирске шестой день ищут...

Image

Новосибирцы обсуждают стаю медведей на Северном объезде

Image

«Порно-задорно»: Митя Фомин поразил Instagram откровенным фото

Image

Опасные пельмени производили в Новосибирской области

Image

Видео: котята-рыболовы показали добычу гостям в Новосибирском зоо...

Image

Топ-5: самые красивые девушки-телеведущие Новосибирска

Image

«Я не взятку, я занимал»: появилось видео задержания начальника с...

Image

Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Н...

Image

Волка на ночной трассе встретили жители Омской области

Image

В Сибири выпал первый снег

Image

Новосибирцы покорили рок-звёзд Poets of the Fall кавером на жесто...

Image

НГУ 60 лет: программа празднования