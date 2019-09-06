Ребёнок в реанимации: новосибирец без прав сбил школьника на пешеходном переходе в Барнауле

фото со страницы "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"

В Барнауле нашли родителей ребёнка, которого сегодня утром сбили на пешеходном переходе; мальчик в реанимации.

Сегодня утром на нерегулируемом пешеходном переходе в Барнауле водитель Toyota Cresta сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по зебре на переходе без светофора. С собой у ребёнка был самокат, который он катил рядом. Водитель иномарки с новосибирскими номерами не остановился.

"Ребенок пролетел метров 15 от места столкновения. Удар был такой силы, что с него слетели кроссовки. Водитель остановился, был в истерике. Пострадавший был без сознания, но жив. С места происшествия его увезли на реанимации”, -сообщил в группе “Инцидент Барнаул” в социальной сети “ВКонтакте” очевидец ДТП Данил.

Установить личность мальчика удалось только поздним вечером, когда нашли его родителей.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Известно, что у водителя иномарки, который сбил ребёнка, не было водительских прав.

Напомним, 12 сентября таксист сбил ребёнка в Новосибирске.