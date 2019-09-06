Родители поджигали ребёнка и пристёгивали его к кровати

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Родители поджигали ребёнка и пристёгивали его к кроватиРубрика: проиcшествия
15.09.2019 14:43
фото life.ru
Семилетнего мальчика отправили в реабилитационный центр; родители признали свою вину.
В Воронежской области родители несколько лет издевались над собственным сыном. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Воронежской области.
Всё происходило в городе Лиски. Родители на протяжении нескольких лет издевались над малышом. Мальчика за любую оплошность пристёгивали к кровати и прижигали зажигалкой.
Мальчика, которому исполнилось всего семь лет, изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр.
В отношении родителей возбудили уголовное дело по статьям “Незаконное лишение свободы” и “Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних”.
Напомним, в феврале стало известно, что отец на Кузбассе посадил на цепь собственного ребёнка.
Татьяна Картавых
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