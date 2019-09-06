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Серийный маньяк из Новосибирска проведёт остаток жизни в “Снежинке”
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Серийный маньяк из Новосибирска проведёт остаток жизни в “Снежинке”Рубрика: общество, проиcшествия
15.09.2019 15:02
фото из архива сиб.фм
Из Новосибирска в Хабаровский край этапировали серийного убийцу Евгения Чуплинского; пожизненное заключение он будет отбывать в колонии особого режима “Снежинка”.
Серийного новосибирского убийцу Евгения Чуплинского этапировали в Хабаровский край. Там маньяк проведёт остаток жизни в колонии особого режима “Снежинка”. Учреждение носит такое название из-за того, что построено в виде семиконечной звезды.
С 1998 по 2005 год Чуплинский, который прежде служил в полици, убил в Новосибирске и окрестностях 19 женщин. Своих жертв маньяк увозил в безлюдные места, где вступал в близость, потом провоцировал конфликт, убивал и расчленял женщина, а части тел и вещи прятал в разных концах города и области.
Выйти на след Чуплинского удалось благодаря молекулярно-генетической экспертизе, которая нашла присутствие следов мужчина на вещах одной из жертв.
В феврале 2018 года Чуплинского признали виновными присяжные. Однако, по техническим причинам, вердикт признали недействительным. После повторного рассмотрения, областной суд Новосибирска второй раз вынес приговор о пожизненном заключении. Верховный суд и его высшая коллегия, куда обращался Чуплинский, оставили решение новосибирских судей в силе.
напомним, кроме пожизненного нахождения в колонии, Чуплинскому предстоит выплатить родственникам потерпевших пять миллионов рублей.
Татьяна Картавых
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Серийный маньяк из Новосибирска проведёт остаток жизни в “Снежинке”
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
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