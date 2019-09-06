2 балла
+17
64.47 71.53
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирск затопило

сегодня 16:58 Общество 0 Коммент.

Землетрясение и поиски Натальи Устиновой – итоги недели Сиб.фм

сегодня 16:34 Общество 0 Коммент.

Байкеры обездвижили Красный проспект в Новосибирске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Серийный маньяк из Новосибирска проведёт остаток жизни в “Снежинке”

сегодня 15:02 Общество 0 Коммент.

Пожарный автомобиль отправил в больницу водителя и пассажира легковушки в Новосибирске

сегодня 14:21 Хроника 0 Коммент.

Пьяная женщина проткнула подругу ножом под Новосибирском

сегодня 10:18 Хроника 0 Коммент.

Видео: Кай нашёл на дне бассейна подарок из Японии

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Стали известны новые подробности приквела «Игры престолов»

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» проиграла «Витязю» по буллитам

вчера 23:57 Общество 0 Коммент.

«Рака больше нет»: перенёсшую операцию трёхлетнюю Аню готовы выписать из больницы

вчера 18:56 Общество 0 Коммент.

«Это Кинг Конг»: 17-летняя сибирячка выбросила сейф из окна офиса

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Сколько нужно съедать лука для защиты от рака

вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

«Её зовут Джина, она любит конфетки»: хозяин верблюда рассказал, как животное оказалось на трассе в Омской области

вчера 16:32 Общество 0 Коммент.

Учёные нашли доступное каждому средство для улучшения работы мозга

вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

Что ждёт новосибирцев на фестивале «Жить на природе»

вчера 14:40 Афиша 0 Коммент.

Пухлому кемеровскому еноту наняли диетолога

вчера 14:21 Общество 0 Коммент.

Алтайские пенсионеры отсудили у ЖКХ миллион рублей

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

Пьяный водитель «Волги» врезался в фуру: два человека погибли

вчера 13:26 Хроника 0 Коммент.

Уникальный центр фехтования откроется в Новосибирске

вчера 12:56 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Серийный маньяк из Новосибирска проведёт остаток жизни в “Снежинке”

Рубрика: общество, проиcшествия

15.09.2019 15:02

фото из архива сиб.фм

Из Новосибирска в Хабаровский край этапировали серийного убийцу Евгения Чуплинского; пожизненное заключение он будет отбывать в колонии особого режима “Снежинка”. 

Серийного новосибирского убийцу Евгения Чуплинского этапировали в Хабаровский край. Там маньяк проведёт остаток жизни в колонии особого режима “Снежинка”. Учреждение носит такое название из-за того, что построено в виде семиконечной звезды. 

С 1998 по 2005 год Чуплинский, который прежде служил в полици, убил в Новосибирске и окрестностях 19 женщин. Своих жертв маньяк увозил в безлюдные места, где вступал в близость, потом провоцировал конфликт, убивал и расчленял женщина, а части тел и вещи прятал в разных концах города и области. 

Выйти на след Чуплинского удалось благодаря молекулярно-генетической экспертизе, которая нашла присутствие следов мужчина на вещах одной из жертв. 

В феврале 2018 года Чуплинского признали виновными присяжные. Однако, по техническим причинам, вердикт признали недействительным. После повторного рассмотрения, областной суд Новосибирска второй раз вынес приговор о пожизненном заключении. Верховный суд и его высшая коллегия, куда обращался Чуплинский, оставили решение новосибирских судей в силе. 

напомним, кроме пожизненного нахождения в колонии, Чуплинскому предстоит выплатить родственникам потерпевших пять миллионов рублей. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область маньяки пожизненное заключение

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирск затопило

сегодня 16:58 Общество 0 Коммент.

Землетрясение и поиски Натальи Устиновой – итоги недели Сиб.фм

сегодня 16:34 Общество 0 Коммент.

Байкеры обездвижили Красный проспект в Новосибирске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Серийный маньяк из Новосибирска проведёт остаток жизни в “Снежинке”

сегодня 15:02 Общество 0 Коммент.

Пожарный автомобиль отправил в больницу водителя и пассажира легковушки в Новосибирске

сегодня 14:21 Хроника 0 Коммент.

Пьяная женщина проткнула подругу ножом под Новосибирском

сегодня 10:18 Хроника 0 Коммент.

Видео: Кай нашёл на дне бассейна подарок из Японии

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Стали известны новые подробности приквела «Игры престолов»

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» проиграла «Витязю» по буллитам

вчера 23:57 Общество 0 Коммент.

«Рака больше нет»: перенёсшую операцию трёхлетнюю Аню готовы выписать из больницы

вчера 18:56 Общество 0 Коммент.

«Это Кинг Конг»: 17-летняя сибирячка выбросила сейф из окна офиса

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Сколько нужно съедать лука для защиты от рака

вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

«Её зовут Джина, она любит конфетки»: хозяин верблюда рассказал, как животное оказалось на трассе в Омской области

вчера 16:32 Общество 0 Коммент.

Учёные нашли доступное каждому средство для улучшения работы мозга

вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

Что ждёт новосибирцев на фестивале «Жить на природе»

вчера 14:40 Афиша 0 Коммент.

Пухлому кемеровскому еноту наняли диетолога

вчера 14:21 Общество 0 Коммент.

Алтайские пенсионеры отсудили у ЖКХ миллион рублей

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

Пьяный водитель «Волги» врезался в фуру: два человека погибли

вчера 13:26 Хроника 0 Коммент.

Уникальный центр фехтования откроется в Новосибирске

вчера 12:56 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
25.07.2019

Отражая облака

Чем вдохновляются новосибирские строители и как они создают то,...

Читать далее
Image
31.05.2019

Право на делегирование

Выбирать или назначать депутатов райсоветов Ново...

Читать далее
Image
26.10.2018

К 100-летию ВЛКСМ: вредные привычки комсомола

Пили и кур...

Читать далее
Image
02.08.2018

Призы за здоровое питание

Постоянная покупательница сети «Пятёрочка» ...

Читать далее
Image
01.08.2018

Ставим амбициозные задачи

Кандидат в губернаторы Новосибирской облас...

Читать далее
Image
31.07.2018

Футбольные страсти и никакой пропаганды

О футбольной лих...

Читать далее

Новости по теме

Расходы новосибирцев за платное ТВ оказались самыми низкими в России 11.09.2019 В Новосибирске запустят фонтан, построенный на средства Сбербанка 10.09.2019 Взносы на капремонт в Новосибирской области могут вырасти на 26 % 09.09.2019

Популярное

Image

Сибирский разлом: семь землетрясений произошло от Алтая до Казахс...

Image

Проверенные методики не работают: в Новосибирске шестой день ищут...

Image

Новосибирцы обсуждают стаю медведей на Северном объезде

Image

«Порно-задорно»: Митя Фомин поразил Instagram откровенным фото

Image

Видео: котята-рыболовы показали добычу гостям в Новосибирском зоо...

Image

Топ-5: самые красивые девушки-телеведущие Новосибирска

Image

«Я не взятку, я занимал»: появилось видео задержания начальника с...

Image

Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Н...

Image

Волка на ночной трассе встретили жители Омской области

Image

В Сибири выпал первый снег

Image

Опасные пельмени производили в Новосибирской области

Image

Новосибирцы покорили рок-звёзд Poets of the Fall кавером на жесто...

Image

НГУ 60 лет: программа празднования