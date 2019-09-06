Скандальный цирк шапито даст представления в Новосибирске

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Скандальный цирк шапито даст представления в НовосибирскеРубрика: общество
15.09.2019 19:15
фото с официальной страницы цирка "Золотой дракон" в социальной сети "ВКонтакте"
Цирк шапито “Золотой Дракон” решил не спорить с разъярёнными зоозащитниками и съехал; от “Меги” к другому торговому центру.
Цирк шапито “Золотой дракон” не отменяет представления в Новосибирске. Шатёр свернули у “Меги” ненадолго. Труппа уже нашла новую площадку — у ТЦ “Сибирский молл”.
Администраторы цирка в социальных сетях уже пригласили новосибирцев на представление.
“Новая площадка! «Золотой дракон» с огромной радостью приглашает вас на новую площадку у торгово-развлекательного центра «Сибирский молл”, — написали на официальной странице группы в социальной сети “ВКонтакте”.
Сына руководителя цирка не порадовала встреча в родном Новосибирске.
“Большая просьба у меня к землякам, каждый имеет право на жизненную позицию, составляйте свое мнение на увиденное вами, а не то, что говорят и пишут другие. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать”, — написал в сети Дмитрий Ким.
Напомним, 5 сентября зоозащитники вынудили “Мегу” отказать передвижному цирку в предоставлении площадки.
Татьяна Картавых
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