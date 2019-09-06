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Солнечно и дождливо: погода в Новосибирске 16 сентября

Рубрика: общество

16.09.2019 07:16

фото pixabay.com

В первый день рабочей недели в Новосибирске пройдёт дождь; температура приблизится к летним отметкам. 

В понедельник 16 сентября метеорологи обещают новосибирцам непростой день, С утра — пасмурно и прохладно, после обеда — дождь, а дальше — солнце и повышение температуры до + 20 градусов Цельсия. 

Весь день будет дуть умеренный южный ветер скоростью 2-6 метров в секунду. 

Ранним утром синоптики предостерегают автомобилистов от дальних поездок. Будет сильный туман. В 7:00 утра по прогнозам видимость не будет превышать 100 метров. 

Напомним, МЧС по Новосибирской области предупредило рыболовов, охотников и водителей о сильном тумане

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область Погода

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Предложить новость

Названа самая высокооплачиваемая вакансия России

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«Золотые» пассажиры «Аэрофлота» лишены бизнес-зала в Новосибирске

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

Строгий режим за искалеченную собаку дали в России

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

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Ребёнок в реанимации: новосибирец без прав сбил школьника на пешеходном переходе в Барнауле

вчера 22:21 Хроника 0 Коммент.

Прокуратура проверит мусорщика переехавшего собаку под Новосибирском

вчера 20:26 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на предстоящую неделю: грибные дожди

вчера 20:16 Общество 0 Коммент.

Из-за технической неисправности самолёт совершил экстренную посадку в сибирском аэропорту

вчера 19:28 Хроника 0 Коммент.

Скандальный цирк шапито даст представления в Новосибирске

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Прекрасную няню подключили к аппарату ИВЛ

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

Два взрыва в жилых домах в Сибири произошло в воскресенье

вчера 18:42 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск затопило

вчера 16:58 Общество 0 Коммент.

Землетрясение и поиски Натальи Устиновой – итоги недели Сиб.фм

вчера 16:34 Общество 0 Коммент.

Байкеры обездвижили Красный проспект в Новосибирске

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

Серийный маньяк из Новосибирска проведёт остаток жизни в “Снежинке”

вчера 15:02 Общество 0 Коммент.

Пожарный автомобиль отправил в больницу водителя и пассажира легковушки в Новосибирске

вчера 14:21 Хроника 0 Коммент.

Популярный детский композитор грустно спела о Новосибирске

вчера 12:29 Культура 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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