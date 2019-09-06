Солнечно и дождливо: погода в Новосибирске 16 сентября

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Солнечно и дождливо: погода в Новосибирске 16 сентябряРубрика: общество
16.09.2019 07:16
фото pixabay.com
В первый день рабочей недели в Новосибирске пройдёт дождь; температура приблизится к летним отметкам.
В понедельник 16 сентября метеорологи обещают новосибирцам непростой день, С утра — пасмурно и прохладно, после обеда — дождь, а дальше — солнце и повышение температуры до + 20 градусов Цельсия.
Весь день будет дуть умеренный южный ветер скоростью 2-6 метров в секунду.
Ранним утром синоптики предостерегают автомобилистов от дальних поездок. Будет сильный туман. В 7:00 утра по прогнозам видимость не будет превышать 100 метров.
Напомним, МЧС по Новосибирской области предупредило рыболовов, охотников и водителей о сильном тумане.
Татьяна Картавых
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Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
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