Солнечно и дождливо: погода в Новосибирске 16 сентября

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В первый день рабочей недели в Новосибирске пройдёт дождь; температура приблизится к летним отметкам.

В понедельник 16 сентября метеорологи обещают новосибирцам непростой день, С утра — пасмурно и прохладно, после обеда — дождь, а дальше — солнце и повышение температуры до + 20 градусов Цельсия.

Весь день будет дуть умеренный южный ветер скоростью 2-6 метров в секунду.

Ранним утром синоптики предостерегают автомобилистов от дальних поездок. Будет сильный туман. В 7:00 утра по прогнозам видимость не будет превышать 100 метров.

Напомним, МЧС по Новосибирской области предупредило рыболовов, охотников и водителей о сильном тумане.