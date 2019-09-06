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Старшая сестра утопила младшую в тазике с водой

Рубрика: проиcшествия

15.09.2019 17:38

фото pixabay.com

Трагедией закончилась подготовка к школе; старшая сестра утопила младшую, потому что та мешала делать уроки. 

В Башкирии старшая сестра избавилась от назойливой младшей, которая мешала делать уроки. Трагедия произошла в городе Салават. 17-летняя школьница выполняла домашнее задание, в это время её младшая сестра, которая в этом году пошла в первый класс, доставала родственницу. Пытаясь успокоить ребёнка, девушка завела малышку в баню и окунула её голову в таз с водой. Малышка захлебнулась. 

Правоохранители начали проверку и следственно-оперативные мероприятия. На голове 7-летней девочки обнаружены гематомы. 

Напомним, в Боруссии 2-летняя девочка задушила собственную мать. 

Татьяна Картавых

Теги: убийство ребёнок пострадал

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Предложить новость

Из-за технической неисправности самолёт совершил экстренную посадку в сибирском аэропорту

сегодня 19:28 Хроника 0 Коммент.

Скандальный цирк шапито даст представления в Новосибирске

сегодня 19:15 Общество 0 Коммент.

Прекрасную няню подключили к аппарату ИВЛ

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

Два взрыва в жилых домах в Сибири произошло в воскресенье

сегодня 18:42 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск затопило

сегодня 16:58 Общество 0 Коммент.

Землетрясение и поиски Натальи Устиновой – итоги недели Сиб.фм

сегодня 16:34 Общество 0 Коммент.

Байкеры обездвижили Красный проспект в Новосибирске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Пожарный автомобиль отправил в больницу водителя и пассажира легковушки в Новосибирске

сегодня 14:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец продаёт «сталинский» лимузин за 75 миллионов

сегодня 11:17 Общество 0 Коммент.

Пять иномарок попали в массовое ДТП на Бердском шоссе

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

Пьяная женщина проткнула подругу ножом под Новосибирском

сегодня 10:18 Хроника 0 Коммент.

Видео: Кай нашёл на дне бассейна подарок из Японии

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Стали известны новые подробности приквела «Игры престолов»

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» проиграла «Витязю» по буллитам

вчера 23:57 Общество 0 Коммент.

«Рака больше нет»: перенёсшую операцию трёхлетнюю Аню готовы выписать из больницы

вчера 18:56 Общество 0 Коммент.

«Это Кинг Конг»: 17-летняя сибирячка выбросила сейф из окна офиса

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Сколько нужно съедать лука для защиты от рака

вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

«Её зовут Джина, она любит конфетки»: хозяин верблюда рассказал, как животное оказалось на трассе в Омской области

вчера 16:32 Общество 0 Коммент.

«Символ России не медведь, а свинья»: новосибирцев возмутила гора мусора в Заельцовском парке

вчера 15:58 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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