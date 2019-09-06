Старшая сестра утопила младшую в тазике с водой

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Трагедией закончилась подготовка к школе; старшая сестра утопила младшую, потому что та мешала делать уроки.

В Башкирии старшая сестра избавилась от назойливой младшей, которая мешала делать уроки. Трагедия произошла в городе Салават. 17-летняя школьница выполняла домашнее задание, в это время её младшая сестра, которая в этом году пошла в первый класс, доставала родственницу. Пытаясь успокоить ребёнка, девушка завела малышку в баню и окунула её голову в таз с водой. Малышка захлебнулась.

Правоохранители начали проверку и следственно-оперативные мероприятия. На голове 7-летней девочки обнаружены гематомы.

Напомним, в Боруссии 2-летняя девочка задушила собственную мать.