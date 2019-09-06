Строгий режим за искалеченную собаку дали в России

фото из группы "Право животных на жизнь" в социальной сети "ВКонтакте"

Истязатель собаки получил год колонии строгого режима; суд снизил запрос обвинителя на два месяца.

В России зарегистрирован случай отправки человека в колонию строгого режима за жестокое обращение с животным. Такое решение принял суд Оренбурга.

Уголовное дело на жителя Оренбурга возбудили после того, как он изувечил дворового пса Бублика, который жил возле барака, который населяли пенсионерки. Бабушки кормили собаку и привязались к нему. В день, когда произошло ЧП, старушки пытались оттащить живодёра от своего любимца. По словам местных жительниц, мужчина сначала бил собаку железным прутом по голове, а потом стал втыкать этот прут в тело собаки. Оттащить изверга от истекающего кровью пса помогли прохожие, которые прибежали на крик старушек.

К счастью, собаку удалось спасти и бублик уже обрёл новый дом. А его мучитель, собрав в уголовное дело 12 томов, 11 из которых обращения граждан со всей России, отправится в колонию строгого режима.

Напомним, прокуратура в Новосибирской области начала проверку по факту наезда мусоровоза на собаку.