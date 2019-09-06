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ТОП-5 самых молодых губернаторов Сибири: опыта не занимать

Рубрика: общество

16.09.2019 05:05

Фото с сайтов wikipedia, правительств Республик Хакасия, Алтай и Бурятия, Алтайского края, Новосибирской области

Корреспонденты интернет-журнала Сиб.фм разделили губернаторов Сибири по возрасту; половине глав регионов федерального округа еще нет даже 50 лет.

4-5. Виктор Томенко и Андрей Травников. 48 лет.

Губернаторы Алтайского края и Новосибирской области родились в 1971 году. Однако Андрей Травников – 1 февраля, а Виктор Томенко – 12 мая. Поэтому глава Новосибирской области, как старший занимает пятое место, а руководитель Алтайского края – четвёртое. В их биографиях много общего. Их обоих выбрали в Единый день голосования 9 сентября 2018 года. Руководящие посты они заняли с разницей в три дня 17 и 14 сентября соответственно.

Андрей Травников родился в Вологодской области. До назначения на должность врио губернатора Новосибирской области (6 октября 2017 года) в Сибири не был ни разу. Однако, на следующий день после подписания Указа Президента о его назначении, он прибыл в Новосибирск и вышел на работу.

За два года ему удалось вывести регион в лидеры по многим показателям: увеличение индекса инвестиционной привлекательности, начаты работы по масштабным проектам – строительство нового Ледового дворца спорта, Академгородок 2.0 и другим.

Виктор Томенко родом из Норильска Красноярского края. Он привык к индустриальному Красноярскому краю. Однако за год работы смог доказать, что и аграрный регион ему не чужд. Большинство политиков Алтайского края отзываются о губернаторе как о демократичном, но решительном руководителе. При этом с ним связывают улучшение жизни региона.

3. Олег Хорохордин. 47 лет.

Пока ещё врио губернатора Республики Алтай родился 3 апреля 1972 года в селе Глушинка Косихинского района Алтайского края. За его кандидатуру проголосовали 8 сентября текущего года 58,82% избирателей. Дата вступления в должность будет определена на первой сессии регионального парламента. По информации пресс-центра, сессия состоится до конца сентября. 

В скандалах Олег Хорохордин на посту руководителя региона замечен не был. Хотя некоторые алтайцы были недовольны тем, что он много времени находится за пределами республики. Губернатор пояснил, что на выезде он встречается с представителями ведомств, министерств и руководителями других регионов, пытаясь решить накопившиеся проблемы. Поддержка более чем половины избирателей показывает, что жители начали замечать позитивные изменения.

2. Алексей Цыденов. 43 года.

Глава Республики Бурятия родился 16 марта 1976 года в городе Петровск-Забайкальский Читинской области. Несмотря на то, что Республика Бурятия и Забайкальский край – политически теперь Дальний Восток, географически они остаются Сибирскими регионами.

Алексея Цыденова жители Республики Бурятия избрали своим руководителем 10 сентября 2017 года. За него проголосовали 87,43% избирателей. 

По образованию глава республики – экономист. Он окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения. И до назначения на пост врио президента Республики Бурятия работал на различных должностях железнодорожной отрасли.

В конце августа он заявил, что готов побороться за пост главы республики на следующих выборах, которые будут проходить в сентябре 2022 года.

На своём посту Алексей Цыденов не смог найти общий язык с буддистским лидером Бурятии – Хамбо-ламой и региональными элитами. В минус ему записывают также незнание национального языка. 

1. Валентин Коновалов. 31 год.

Губернатор Республики Хакасия родился 30 ноября 1987 года в городе Охотске Хабаровского края. Его назначению предшествовал политический кризис в республике. В Единый день голосования 9 сентября 2018 года он одержал победу над действующим на тот момент главой Республики Виктором Зиминым. Однако, не набрав более 50% голосов, они вышли во второй тур, назначенный на 23 сентября 2018 года. Незадолго до повторного голосования бывший губернатор снял свою кандидатуру. Также поступили и остальные участники предвыборной гонки. В результате в бюллетене для голосования было только одно имя – Валентин Коновалов.

На посту губернатора самый молодой руководитель в Сибири отметился рядом скандалов. Последний произошёл весной этого года. Во время Красноярского экономического форума с главой Хакасии попросили сфотографироваться три девушки. Когда фотограф был готов нажать затвор камеры, они распахнули куртки, под которыми оказались футболки с надписями: «Не служил – не мужик», «Хочу премию 500%». Надписи символизировали произошедшие с губернатором скандалы.

Анатолий Якимов

Теги: Сибирь рейтинг Сибирский федеральный округ

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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