Вандализм в центре России: граффитисты изрисовали часовню в Новосибирске

фото из телеграм-канала "Часовня Святого Николая"

На часовне Святителя Николая, которую вся страна знает, как Центр России, сегодня появились зелёные подписи; граффитисты решили отметиться там, где не ждали.

В Новосибирске на “Часовне Святого Николая” сегодня появился новый “декор”. Кому-то показалось, что новосибирская достопримечательность недостаточно примечательна и на ней необходимо оставить своё “зелёное” клеймо.

Фотография с последствиями присутствия граффитистов появилась в телеграмм-канале “Часовня Святого Николая”.

Новосибирцев и гостей городе, которые уже успели увидеть деяние рук “художников” возмутило отношение не только к святому месту, но и к общегородскому памятнику, месту, которое уже стало достопримечательностью столицы Сибири.

“Это перебор, ребята”, — пишут пользователи канала.

"Ну, что за люди”, — вопрошают жители Новосибирска.

Напомним, 11 сентября малолетний вандал разнёс кладбище под Новосибирском.