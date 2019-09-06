Вандализм в центре России: граффитисты изрисовали часовню в Новосибирске

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Вандализм в центре России: граффитисты изрисовали часовню в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
15.09.2019 21:48
фото из телеграм-канала "Часовня Святого Николая"
На часовне Святителя Николая, которую вся страна знает, как Центр России, сегодня появились зелёные подписи; граффитисты решили отметиться там, где не ждали.
В Новосибирске на “Часовне Святого Николая” сегодня появился новый “декор”. Кому-то показалось, что новосибирская достопримечательность недостаточно примечательна и на ней необходимо оставить своё “зелёное” клеймо.
Фотография с последствиями присутствия граффитистов появилась в телеграмм-канале “Часовня Святого Николая”.
Новосибирцев и гостей городе, которые уже успели увидеть деяние рук “художников” возмутило отношение не только к святому месту, но и к общегородскому памятнику, месту, которое уже стало достопримечательностью столицы Сибири.
“Это перебор, ребята”, — пишут пользователи канала.
"Ну, что за люди”, — вопрошают жители Новосибирска.
Напомним, 11 сентября малолетний вандал разнёс кладбище под Новосибирском.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в Новосибирске
Прокуратура проверит мусорщика переехавшего собаку под Новосибирском
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