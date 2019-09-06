Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в Новосибирске

скриншот и видео со страницы "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"

В сети появилось видео с регистратора, который заснял удар молнии в колонну машин; чудом водитель внедорожника не попал под удар стихии.

В сообществе “Инцидент Барнаул” появилось видеозапись, сделанная на Бердском шоссе в Новосибирске.

На кадрах видно, как в момент сильного дождя в колонну автомобилей, скопившихся на Бердском шоссе, попадает молния. Лишь по счастливой случайности водитель кроссовера успел притормозить и удар стихии прошёл рядом с его автомобилем.

“Ой, как страшно”, — сопровождает видео женский голос.

Напомним, сегодня в Новосибирске прошёл сильный дождь. Затопило почти все улицы мегаполиса.