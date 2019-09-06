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Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
15.09.2019 23:23
скриншот и видео со страницы "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"
В сети появилось видео с регистратора, который заснял удар молнии в колонну машин; чудом водитель внедорожника не попал под удар стихии.
В сообществе “Инцидент Барнаул” появилось видеозапись, сделанная на Бердском шоссе в Новосибирске.
На кадрах видно, как в момент сильного дождя в колонну автомобилей, скопившихся на Бердском шоссе, попадает молния. Лишь по счастливой случайности водитель кроссовера успел притормозить и удар стихии прошёл рядом с его автомобилем.
“Ой, как страшно”, — сопровождает видео женский голос.
Напомним, сегодня в Новосибирске прошёл сильный дождь. Затопило почти все улицы мегаполиса.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
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