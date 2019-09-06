Землетрясение и поиски Натальи Устиновой – итоги недели Сиб.фм

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Землетрясение и поиски Натальи Устиновой – итоги недели Сиб.фмМедведи, пельмени и самые интересные новости в Новосибирске за семь дней
Рубрика: общество
15.09.2019 16:34
Фото из архива Сиб.фм, pixabay.com, открытые источники
Вторая неделя сентября оказалась богата на события — землетрясения, поиски пропавших людей и убийства из ревности. Только закончились выборы мэра Новосибирска — и к популярному кандидату-самовыдвиженцу нагрянули с обысками. На фоне общественно-политических событий исполнилась мечта красавицы в инвалидном кресле- победа на конкурсе красоты «Мисс Интеграция» подарила ей путёвку в Париж. Самые интересные события недели — в итогах Сиб.фм.
«Мочалкин блюз»
В понедельник, 9 сентября звезда 2000-х Митя Фомин решил показать, как преодолел кризис среднего возраста. В свои 45 лет известный певец выложил фотографию своего накачанного торса в душе, чем вызвал похвалу фанатов.
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Большинство поклонников начали выяснять, кто же сделал снимок в стиле «ню», но кумир решил оставить это в тайне.
«Грибники и тролли»
Во вторник, 10 сентября стая медведей на Северном объезде Новосибирска превратилась в группу интернет-троллей. Фейковая новость о нашествии медведей сопровождалась видео от 24 августа — тогда томские лесорубы действительно встретили в тайге скопление хищников. Замминистра природных ресурсов Новосибирской области выдвинул гипотезу, что авторы фейковой новости хотят напугать грибников и самим заработать на сборе дикоросов и грибов.
«Роковая покупка»
В среду, 11 сентября последний свидетель рассказал, как подвозил пропавшую Наталью Устинову к СТО на улице Виктора Усса, где она собиралась купить машину.Ранее полиция нашла оставленный автомобиль женщины на окраине Новосибирска. Как оказалось, женщина через весь город поехала покупать авто с крупной суммой денег, вышла из такси — не прошло и часа, как её телефон оказался выключен. Проверенные методики поиска не дали немедленных результатов, признали волонтёры.
«Амазонка в Париже»
В четверг, 12 сентября жительница Красноярска Наталья Рыжова одержала победу в конкурсе красоты для особенных девушек «Мисс Интеграция». Наталья привыкла соревноваться и побеждать во всём: она является многократным призёром чемпионатов России по стрельбе из лука и лёгкой атлетике. Девушка даже стала победителем марафона на спортивной коляске (42 километра). На этом таланты красавицы не заканчиваются. Она записала музыкальный альбом и сняла видеоклип на одну из песен сборника.
«Великий сибирский разлом»
В пятницу, 13 сентября на территории Сибири и Казахстана была отмечена повышенная сейсмическая активность, а отголоски землетрясения докатились даже до Новосибирска. Первый толчок магнитудой 5,3 балла произошел в Республике Алтай в 11:35 по местному времени, второй — чуть слабее — в 5,1 балла, — через 15 минут. Отголоски этих землетрясений почувствовали в Бийске Алтайского края и в кузбасском Новокузнецке. В Новосибирской области некоторые жители, особенно имеющие квартиры на верхних этажах в Искитиме, Бердске и Новосибирске также заметили колебания.
«Великосточные» пельмени
В субботу, 14 сентября эксперты назвали опасные пельмени из Новосибирской области. По результатам исследования «Россельхознадзора» партия пельменей «Великосочные» производителя «Сибирский гурман – Новосибирск» и партия пельменей «Цезарь» производителя «Морозко» из Санкт-Петербурга превысили норму наличия кишечной палочки в 150 раз. Исследователи предложили приостановить продажу пельменей.
«Поедем в Гагры!»
В воскресенье, 15 сентября хозяин «сталинского» лимузина попал в новосибирские СМИ с неожиданным предложением о продаже редкого авто. Житель Пашино запросил за легендарный ЗИЛ-110 ровно 75 миллионов рублей. Разработку послевоенного авто курировал лично Иосиф Сталин, всего с 1945 по 1961 год было выпущено более двух тысяч автомобилей. Переставшие быть модными в эпоху развенчания культа личности автомобили отдавали киностудиям, на подобном лимузине ездил режиссёр Якин из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Никита Манько
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Лента новостей
Серийный маньяк из Новосибирска проведёт остаток жизни в “Снежинке”
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Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
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