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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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Землетрясение и поиски Натальи Устиновой – итоги недели Сиб.фм

Медведи, пельмени и самые интересные новости в Новосибирске за семь дней
Рубрика: общество

15.09.2019 16:34

Фото из архива Сиб.фм, pixabay.com, открытые источники

Вторая неделя сентября оказалась богата на события — землетрясения, поиски пропавших людей и убийства из ревности. Только закончились выборы мэра Новосибирска — и к популярному кандидату-самовыдвиженцу нагрянули с обысками. На фоне общественно-политических событий исполнилась мечта красавицы в инвалидном кресле- победа на конкурсе красоты «Мисс Интеграция» подарила ей путёвку в Париж. Самые интересные события недели — в итогах Сиб.фм.

«Мочалкин блюз»

В понедельник, 9 сентября звезда 2000-х Митя Фомин решил показать, как преодолел кризис среднего возраста. В свои 45 лет известный певец выложил фотографию своего накачанного торса в душе, чем вызвал похвалу фанатов.

 
 
 
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Публикация от Митя Фомин | Mitya Fomin (@mf_agent)

Большинство поклонников начали выяснять, кто же сделал снимок в стиле «ню», но кумир решил оставить это в тайне

«Грибники и тролли»

Во вторник, 10 сентября стая медведей на Северном объезде Новосибирска превратилась в группу интернет-троллей. Фейковая новость о нашествии медведей сопровождалась видео от 24 августа — тогда томские лесорубы действительно встретили в тайге скопление хищников. Замминистра природных ресурсов Новосибирской области выдвинул гипотезу, что авторы фейковой новости хотят напугать грибников и самим заработать на сборе дикоросов и грибов.

«Роковая покупка»

В среду, 11 сентября последний свидетель рассказал, как подвозил пропавшую Наталью Устинову к СТО на улице Виктора Усса, где она собиралась купить машину.Ранее полиция нашла оставленный автомобиль женщины на окраине Новосибирска. Как оказалось, женщина через весь город поехала покупать авто с крупной суммой денег, вышла из такси — не прошло и часа, как её телефон оказался выключен. Проверенные методики поиска не дали немедленных результатов, признали волонтёры.

«Амазонка в Париже»

В четверг, 12 сентября жительница Красноярска Наталья Рыжова одержала победу в конкурсе красоты для особенных девушек «Мисс Интеграция». Наталья привыкла соревноваться и побеждать во всём: она является многократным призёром чемпионатов России по стрельбе из лука и лёгкой атлетике. Девушка даже стала победителем марафона на спортивной коляске (42 километра). На этом таланты красавицы не заканчиваются. Она записала музыкальный альбом и сняла видеоклип на одну из песен сборника.

«Великий сибирский разлом»

В пятницу, 13 сентября на территории Сибири и Казахстана была отмечена повышенная сейсмическая активность, а отголоски землетрясения докатились даже до Новосибирска. Первый толчок магнитудой 5,3 балла произошел в Республике Алтай в 11:35 по местному времени, второй — чуть слабее — в 5,1 балла, — через 15 минут. Отголоски этих землетрясений почувствовали в Бийске Алтайского края и в кузбасском Новокузнецке. В Новосибирской области некоторые жители, особенно имеющие квартиры на верхних этажах в Искитиме, Бердске и Новосибирске также заметили колебания. 

«Великосточные» пельмени

В субботу, 14 сентября эксперты назвали опасные пельмени из Новосибирской области. По результатам исследования «Россельхознадзора» партия пельменей «Великосочные» производителя «Сибирский гурман – Новосибирск» и партия пельменей «Цезарь» производителя «Морозко» из Санкт-Петербурга превысили норму наличия кишечной палочки в 150 раз. Исследователи предложили приостановить продажу пельменей. 

«Поедем в Гагры!»

В воскресенье, 15 сентября хозяин «сталинского» лимузина попал в новосибирские СМИ с неожиданным предложением о продаже редкого авто. Житель Пашино запросил за легендарный ЗИЛ-110 ровно 75 миллионов рублей. Разработку послевоенного авто курировал лично Иосиф Сталин, всего с 1945 по 1961 год было выпущено более двух тысяч автомобилей. Переставшие быть модными в эпоху развенчания культа личности автомобили отдавали киностудиям, на подобном лимузине ездил режиссёр Якин из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Никита Манько

Теги: поиски пропавших землетрясения знаменитости красота еда

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Новосибирск затопило

сегодня 16:58 Общество 0 Коммент.

Землетрясение и поиски Натальи Устиновой – итоги недели Сиб.фм

сегодня 16:34 Общество 0 Коммент.

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Алтайские пенсионеры отсудили у ЖКХ миллион рублей

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

Пьяный водитель «Волги» врезался в фуру: два человека погибли

вчера 13:26 Хроника 0 Коммент.

Уникальный центр фехтования откроется в Новосибирске

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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