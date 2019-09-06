Жительница Новосибирска выиграла участок в коттеджном посёлке

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На семейном фестивале “Жить на природе” разыграли земельный участок; Фортуна улыбнулась жительнице Новосибирска Анастасии Ларионовой.

Под Новосибирском в коттеджном посёлке “Клевер” сегодня прошёл семейный фестиваль “Жить на природе”. Информационным партнёром праздника выступил Сиб.фм.

В мероприятии приняли участие Ohotin Blues Band – лучшие новосибирские музыканты в стиле блюз по версии премии Top10 Artist Nsk. Группа исполнила каверы на хиты Amy Winehouse, Tom Jones, Joe Cocker, Elthon John, Eric Clapton и других исполнителей. После них на сцене блистал коллектив Spray, который зажжёт в стиле рок-н-ролла и фанка. Танцевали все несмотря на дождь.

В программе праздника были мастер-классы по теннису, стрельбе из лука и арбалета.

Завершением праздника стал розыгрыш загородного участка от коттеджного посёлка “Клевер”. Фортуна улыбнулась Анастасии Ларионовой. Женщина приехала в гости к подруге, с которой они решили посетить воскресное мероприятие.

“Мне ещё нужно осознать, что я стала обладательницей участка в таком прекрасном месте. Всегда мечтала иметь собственный дом за городом. Теперь появилась возможность его построить”, — поделилась с Сиб.фм Анастасия своими первыми эмоциями от выигрыша.

Напомним, 7 сентября многодетная мать из Красноярска выиграла в лотерею более 5 миллионов рублей.