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Жительница Новосибирска выиграла участок в коттеджном посёлке

Рубрика: общество

15.09.2019 17:25

фото сиб.фм

На семейном фестивале “Жить на природе” разыграли земельный участок; Фортуна улыбнулась жительнице Новосибирска Анастасии Ларионовой. 

Под Новосибирском в коттеджном посёлке “Клевер” сегодня прошёл семейный фестиваль “Жить на природе”. Информационным партнёром праздника выступил Сиб.фм. 

В мероприятии приняли участие Ohotin Blues Band – лучшие новосибирские музыканты в стиле блюз по версии премии Top10 Artist Nsk. Группа исполнила каверы на хиты Amy Winehouse, Tom Jones, Joe Cocker, Elthon John, Eric Clapton и других исполнителей. После них на сцене блистал коллектив Spray, который зажжёт в стиле рок-н-ролла и фанка. Танцевали все несмотря на дождь. 

В программе праздника были мастер-классы по теннису, стрельбе из лука и арбалета. 

Завершением праздника стал розыгрыш загородного участка от коттеджного посёлка “Клевер”. Фортуна улыбнулась Анастасии Ларионовой. Женщина приехала в гости к подруге, с которой они решили посетить воскресное мероприятие. 

“Мне ещё нужно осознать, что я стала обладательницей участка в таком прекрасном месте. Всегда мечтала иметь собственный дом за городом. Теперь появилась возможность его построить”, — поделилась с Сиб.фм Анастасия своими первыми эмоциями от выигрыша. 

Напомним, 7 сентября многодетная мать из Красноярска выиграла в лотерею более 5 миллионов рублей. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область выигрыш коттеджный посёлок

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сегодня 14:21 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:17 Общество 0 Коммент.

Пять иномарок попали в массовое ДТП на Бердском шоссе

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

Пьяная женщина проткнула подругу ножом под Новосибирском

сегодня 10:18 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Стали известны новые подробности приквела «Игры престолов»

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» проиграла «Витязю» по буллитам

вчера 23:57 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:56 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Сколько нужно съедать лука для защиты от рака

вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

«Её зовут Джина, она любит конфетки»: хозяин верблюда рассказал, как животное оказалось на трассе в Омской области

вчера 16:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:58 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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