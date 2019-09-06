«Золотые» пассажиры «Аэрофлота» лишены бизнес-зала в Новосибирске

Фото с официального сайта аэропорта Толмачёво

Национальный перевозчик лишает привилегий обладателей «золотых» карт лояльности; бизнес-залом им можно будет пользоваться только за деньги.

На внутренних авиарейсах пассажиры «Аэрофлота» с «золотыми картами лояльности» лишились привилегий. С 15 сентября им закрыт доступ в бизнес-залы большинства аэропортов, в том числе и в новосибирском Толмачёво. Об этом сообщили в авиакомпании.

Ранее доступ в бизнес-залы закрыли пассажирам Архангельска и Мурманска. Кроме новосибирского аэропорта ограничения на доступ в бизнес-залы введены в аэропортах Анапы, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерова, Краснодара, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Перми, Ростова-на-Дону, Салехарда, Самары, Саратова, Хабаровска и Якутска для участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус». В качестве бонуса владельцам золотых карт будет начислено 3000 миль за каждый перелёт.

В компании пояснили, что качество услуг, оказываемых в бизнес-залах не соответствуют запросам привилегированных пассажиров. Зато путешественников с билетами бизнес-класса или платиновым статусом нововведения не коснутся.

Напомним, 9 августа стало известно, что пассажирам эконом-класса авиакомпании «Аэрофлота» на рейсах в Новосибирск не будут предлагать алкоголь.