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«Золотые» пассажиры «Аэрофлота» лишены бизнес-зала в Новосибирске

Рубрика: общество

16.09.2019 07:59

Фото с официального сайта аэропорта Толмачёво

Национальный перевозчик лишает привилегий обладателей «золотых» карт лояльности; бизнес-залом им можно будет пользоваться только за деньги.

На внутренних авиарейсах пассажиры «Аэрофлота» с «золотыми картами лояльности» лишились привилегий. С 15 сентября им закрыт доступ в бизнес-залы большинства аэропортов, в том числе и в новосибирском Толмачёво. Об этом сообщили в авиакомпании.

Ранее доступ в бизнес-залы закрыли пассажирам Архангельска и Мурманска. Кроме новосибирского аэропорта ограничения на доступ в бизнес-залы введены в аэропортах Анапы, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерова, Краснодара, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Перми, Ростова-на-Дону, Салехарда, Самары, Саратова, Хабаровска и Якутска для участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус». В качестве бонуса владельцам золотых карт будет начислено 3000 миль за каждый перелёт. 

В компании пояснили, что качество услуг, оказываемых в бизнес-залах не соответствуют запросам привилегированных пассажиров. Зато путешественников с билетами бизнес-класса или платиновым статусом нововведения не коснутся.

Напомним, 9 августа стало известно, что пассажирам эконом-класса авиакомпании «Аэрофлота» на рейсах в Новосибирск не будут предлагать алкоголь. 

 

Анатолий Якимов

Теги: Толмачёво Аэрофлот Новосибирск

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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