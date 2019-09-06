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Алкоголь подорожает в России

Рубрика: общество

16.09.2019 12:06

Фото с сайта pixabay.com

Производители алкогольной продукции призвали поднять минимальную розничную цену на водку; с 1 января 2020 года стоимость пол-литровой бутылки будет начинаться от 233 рублей.

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обратился в Министерство финансов России с предложением увеличить цены на спиртосодержащие продукты. Об этом сообщает сайт «РИА Новости».

Президент СПАП Игорь Косарев в своём выступлении на Московском финансовом форуме отметил, что в Минфин РФ направлено письмо с указанием минимальной стоимость пол-литровой бутылки водки в 233 рубля.

«Мы должны действовать вместе для того, чтобы совместными усилиями справиться с большим количеством нелегального производства, создать для этого единую действующую машину. Чтобы государство получало акцизы, люди не травились алкоголем, а те, кто платят налоги, могли заниматься бизнесом», – отметил он в своём выступлении на форуме.

В этом году минимальная розничная цена на водку за 0,5 литра – 215 рублей, на коньяк – 388 рублей, на игристые вина за 0,7 литра – 164 рубля. В случае принятия предложения стоимость пол-литровой бутылки волки увеличится на 8,4 %.

По мнению членов Союза производителей алкогольной продукции, минимальные розничные цены на алкоголь позволяют бороться с дешёвым контрафактным алкоголем.

Напомним, 22 августа стало известно, что по тратам на алкоголь Новосибирск вошёл в тройку лидеров. 

 

Анатолий Якимов

Теги: рост цен алкоголь

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сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:23 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Из-за тумана нарушилась работа аэропорта в Сибири

сегодня 10:46 Общество 0 Коммент.

Расходы новосибирцев на услуги ЖКХ оказались минимальными

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Троих человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской области

сегодня 10:18 Хроника 0 Коммент.

Учёные выяснили, почему люди толстеют с возрастом

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Ошибка пилотов едва не привела к крушению самолёта сибирской авиакомпании

сегодня 09:44 Хроника 0 Коммент.

Восемь человек погибли в ночном пожаре

сегодня 09:35 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Названа самая высокооплачиваемая вакансия России

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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