Алкоголь подорожает в России

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Алкоголь подорожает в РоссииРубрика: общество
16.09.2019 12:06
Фото с сайта pixabay.com
Производители алкогольной продукции призвали поднять минимальную розничную цену на водку; с 1 января 2020 года стоимость пол-литровой бутылки будет начинаться от 233 рублей.
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обратился в Министерство финансов России с предложением увеличить цены на спиртосодержащие продукты. Об этом сообщает сайт «РИА Новости».
Президент СПАП Игорь Косарев в своём выступлении на Московском финансовом форуме отметил, что в Минфин РФ направлено письмо с указанием минимальной стоимость пол-литровой бутылки водки в 233 рубля.
«Мы должны действовать вместе для того, чтобы совместными усилиями справиться с большим количеством нелегального производства, создать для этого единую действующую машину. Чтобы государство получало акцизы, люди не травились алкоголем, а те, кто платят налоги, могли заниматься бизнесом», – отметил он в своём выступлении на форуме.
В этом году минимальная розничная цена на водку за 0,5 литра – 215 рублей, на коньяк – 388 рублей, на игристые вина за 0,7 литра – 164 рубля. В случае принятия предложения стоимость пол-литровой бутылки волки увеличится на 8,4 %.
По мнению членов Союза производителей алкогольной продукции, минимальные розничные цены на алкоголь позволяют бороться с дешёвым контрафактным алкоголем.
Напомним, 22 августа стало известно, что по тратам на алкоголь Новосибирск вошёл в тройку лидеров.
Анатолий Якимов
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