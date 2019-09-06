Алкоголь подорожает в России

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Производители алкогольной продукции призвали поднять минимальную розничную цену на водку; с 1 января 2020 года стоимость пол-литровой бутылки будет начинаться от 233 рублей.

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обратился в Министерство финансов России с предложением увеличить цены на спиртосодержащие продукты. Об этом сообщает сайт «РИА Новости».

Президент СПАП Игорь Косарев в своём выступлении на Московском финансовом форуме отметил, что в Минфин РФ направлено письмо с указанием минимальной стоимость пол-литровой бутылки водки в 233 рубля.

«Мы должны действовать вместе для того, чтобы совместными усилиями справиться с большим количеством нелегального производства, создать для этого единую действующую машину. Чтобы государство получало акцизы, люди не травились алкоголем, а те, кто платят налоги, могли заниматься бизнесом», – отметил он в своём выступлении на форуме.

В этом году минимальная розничная цена на водку за 0,5 литра – 215 рублей, на коньяк – 388 рублей, на игристые вина за 0,7 литра – 164 рубля. В случае принятия предложения стоимость пол-литровой бутылки волки увеличится на 8,4 %.

По мнению членов Союза производителей алкогольной продукции, минимальные розничные цены на алкоголь позволяют бороться с дешёвым контрафактным алкоголем.

Напомним, 22 августа стало известно, что по тратам на алкоголь Новосибирск вошёл в тройку лидеров.