Анатолию Локтю вручили временное удостоверение мэра Новосибирска

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска

В понедельник, 16 сентября, на заседании городской избирательной комиссии избранному мэру Новосибирска вручили временное удостоверение; глава города был избран 8 сентября 2019 года в единый день голосования.

На прошедших 8 сентября выборах за Анатолия Локтя проголосовали 123 378 избирателей или 50,25 %. Об этом рассказала председатель городской избирательной комиссии Тамара Краткая на специальном заседании.

«Решением Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии от 9 сентября Анатолий Локоть признан мэром города Новосибирска», – отметила Тамара Краткая.

Анатолия Локтя зарегистрировали мэром и вручили ему удостоверение о регистрации.

«В соответствии с Уставом города Новосибирска, избранный мэр вступает в должность после процедуры утверждения сессией городского совета депутатов. По согласованию с председателем горсовета, она пройдёт 24 сентября в концертном зале имени Арнольда Каца», – уточнил Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска поблагодарил всех избирателей, отдавших голоса за его кандидатуру, и пообещал оправдать доверие горожан.

Напомним, 9 сентября Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра.