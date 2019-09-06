Анатолию Локтю вручили временное удостоверение мэра Новосибирска

Лента новостейПредложить новость
Видео: сибирячки дерутся из-за футболки солиста «Иванушек International»
При переезде в другой регион новосибирским ветеранам труда сохранят право на льготы
Андрей Травников поручил увеличить суммы на развитие торговли в отдалённых сёлах
В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении экс-директора хозуправления
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Анатолию Локтю вручили временное удостоверение мэра НовосибирскаРубрика: общество
16.09.2019 17:23
Фото пресс-службы мэрии Новосибирска
В понедельник, 16 сентября, на заседании городской избирательной комиссии избранному мэру Новосибирска вручили временное удостоверение; глава города был избран 8 сентября 2019 года в единый день голосования.
На прошедших 8 сентября выборах за Анатолия Локтя проголосовали 123 378 избирателей или 50,25 %. Об этом рассказала председатель городской избирательной комиссии Тамара Краткая на специальном заседании.
«Решением Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии от 9 сентября Анатолий Локоть признан мэром города Новосибирска», – отметила Тамара Краткая.
Анатолия Локтя зарегистрировали мэром и вручили ему удостоверение о регистрации.
«В соответствии с Уставом города Новосибирска, избранный мэр вступает в должность после процедуры утверждения сессией городского совета депутатов. По согласованию с председателем горсовета, она пройдёт 24 сентября в концертном зале имени Арнольда Каца», – уточнил Анатолий Локоть.
Мэр Новосибирска поблагодарил всех избирателей, отдавших голоса за его кандидатуру, и пообещал оправдать доверие горожан.
Напомним, 9 сентября Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Видео: сибирячки дерутся из-за футболки солиста «Иванушек International»
При переезде в другой регион новосибирским ветеранам труда сохранят право на льготы
Андрей Травников поручил увеличить суммы на развитие торговли в отдалённых сёлах
В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении экс-директора хозуправления
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное