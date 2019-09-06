Андрей Травников поручил увеличить суммы на развитие торговли в отдалённых сёлах

фото пресс-службы правительства новосибирской области

Состоялось еженедельное оперативное совещание под руководством губернатора; на нём обсудили проблемы организации сельской торговли.

Глава Новосибирской области Андрей Травников провёл еженедельное оперативное совещание, на котором министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров рассказал о состоянии сельской торговли.

«Понимая социальную значимость процесса обеспечения населения качественными продуктами питания по приемлемым ценам, Новосибирская область ежегодно планирует в своём бюджете средства на поддержку организаций, ведущих торговлю в отдалённых и малых населённых пунктах», – отметил Андрей Травников.

Так как снабжение продовольствием жителей всех населённых пунктов – важная стратегическая задача по развитию торговли, было принято решение увеличить сумму поддержки организаций, которые занимаются продажей продуктов на сельских территориях. В планах правительства – сделать жизнь на селе комфортнее и благополучнее, поэтому также большую роль играет сохранение цен на товары не выше средних по региону.

Губернатор уточнил, что в 2019 году финансирование по данному мероприятию было увеличено до 21 миллиона рублей. В настоящее время торговые организации обеспечивают бесперебойное снабжение жителей 423 населённых пунктов, расположенных минимум в 11 километрах от районных центров.

Также правительство прорабатывает вопрос использования государственной поддержки для покупки автолавок в рамках проекта «Автолавка в село». Планируется приобретение девяти машин на базе ГАЗ.

Напомним, 13 сентября Травников возглавил высадку 20 тысяч деревьев вместе с S7 под Новосибирском.