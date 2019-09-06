Бердский «Кристалл» стал победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч»

фото пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области

Завершился финальный раунд футбольных детско-юношеских соревнований; два года назад бердчане уже побеждали на них.

Футбольная команда из Бердска «Кристалл» выиграла в турнире «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola», который проходил в Волгограде с 6 по 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

В состав команды вошли 14-15 летние мальчишки. В решающем матче ребята обыграли «Лысьву» Пермского края со счётом 1:0. Таким образом, бердчане повторили успех своих предшественников, которые два года назад тоже победили на «Кожаном мяче».

«Ребята очень хотели победить, шли к этой цели. Я думаю, что победили благодаря самоотдаче на футбольном поле и единению команды. Для них это праздник, положительных эмоций очень много», – отметил тренер команды Ростислав Никифоров.

Юные спортсмены получили главный приз соревнований – поездку на матч с участием национальной сборной России по футболу за границей.

Напомним, в конце августа ФК «Новосибирск» обыграл на выезде барнаульское «Динамо».