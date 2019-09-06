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Бомжа убили за испражнения в ванной

Рубрика: проиcшествия

16.09.2019 14:21

фото с сайта pixabay.com

Тело обнаружили у подъезда одного из жилых домов Омска; мужчину избили до смерти за нечистоплотность.

Возле подъезда дома на улице 40 лет Ракетных войск обнаружен труп мужчины, сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области. Тело обнаружили вечером 14 сентября местные жители. В ходе следствия удалось выяснить, что убитый – 42-летний человек без определённого места жительства. 

Накануне мужчина познакомился с двумя жителями дома, с которыми начал выпивать. Во время застолья бомж решил испражниться в ванную своих новых знакомых. Это разозлило хозяев квартиры. Мужчина продолжил конфликт и отказался убирать за собой, за что подозреваемые его жестоко избили и вынесли тело на улицу. 

Подозреваемыми оказались 31-летний неоднократно судимый ранее мужчина и его 20-летний друг. Сейчас предполагаемые убийцы задержаны, продолжается расследование. 

Напомним, житель Алтая неделю назад жестоко убил и сжёг тело своего приятеля-бомжа. 

Эмиль Фукс

Теги: убийство Омская область

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В Бердск вернулась весна: в городском парке вновь зацвела ранетка

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У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

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сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Во время матча в Новосибирске хоккеист подрался с болельщиком

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали самыми дорогими провожатыми для детей в школу

сегодня 13:45 Экономика 0 Коммент.

В ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса

сегодня 13:33 Хроника 0 Коммент.

Мальчик попал под колёса автомобиля в Новосибирске

сегодня 13:18 Хроника 0 Коммент.

«Мистика, да и только»: домашний кот дождался ухода хозяев и заперся в пустой квартире

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Алкоголь подорожает в России

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Прокурор Лесосибирска погиб во время ночного пожара в красноярской хрущёвке

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

Бердский «Кристалл» стал победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч»

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Железнодорожник погиб при выполнении высотных работ в Сибири

сегодня 11:23 Хроника 0 Коммент.

Видео: огромная очередь выстроилась к частице мощей святителя Спиридона в Новосибирске

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Из-за тумана нарушилась работа аэропорта в Сибири

сегодня 10:46 Общество 0 Коммент.

Расходы новосибирцев на услуги ЖКХ оказались минимальными

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Троих человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской области

сегодня 10:18 Хроника 0 Коммент.

Учёные выяснили, почему люди толстеют с возрастом

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Ошибка пилотов едва не привела к крушению самолёта сибирской авиакомпании

сегодня 09:44 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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