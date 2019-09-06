Бомжа убили за испражнения в ванной

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Тело обнаружили у подъезда одного из жилых домов Омска; мужчину избили до смерти за нечистоплотность.

Возле подъезда дома на улице 40 лет Ракетных войск обнаружен труп мужчины, сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области. Тело обнаружили вечером 14 сентября местные жители. В ходе следствия удалось выяснить, что убитый – 42-летний человек без определённого места жительства.

Накануне мужчина познакомился с двумя жителями дома, с которыми начал выпивать. Во время застолья бомж решил испражниться в ванную своих новых знакомых. Это разозлило хозяев квартиры. Мужчина продолжил конфликт и отказался убирать за собой, за что подозреваемые его жестоко избили и вынесли тело на улицу.

Подозреваемыми оказались 31-летний неоднократно судимый ранее мужчина и его 20-летний друг. Сейчас предполагаемые убийцы задержаны, продолжается расследование.

Напомним, житель Алтая неделю назад жестоко убил и сжёг тело своего приятеля-бомжа.