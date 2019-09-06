Comedy Club высмеял отношение чиновников и телевизионщиков к лесным пожарам в Сибири

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В эфире популярной телевизионной передачи Гарик Харламов примерил роль сибирского чиновника; в кадре он рассказывал о лесных пожарах.

В очередном выпуске Comedy Club участники шоу высмеяли действия чиновников и телеканалы, которые освещали ситуацию с лесными пожарами в Сибири.

Марина Кравец, исполнявшая роль телеведущей, всё время переключалась с лесной темы на более значимые: съезд катамаранщиков России, презентацию робота Серёжи и фурор брянского вина.

В роли чиновника выступил Гарик Харламов. В своих включениях из выдуманного края он уверяет, что в лесу всё спокойно и никаких пожаров нет. От заученного текста шоумен не отступает, даже когда сам оказывается в огне.

Жители Красноярского края и Иркутской области, где в этом году сложилась особенно напряжённая ситуация с лесными пожарами, уже оценили действия комедиантов. В сети люди пишут, что смеяться над большой бедой не очень этично.

Напомним, в июле депутат Госдумы от Новосибирска Вера Ганзя предложила тушить пожары в Сибири силами депутатов и президента.